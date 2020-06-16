【烹飪教煮】自製滷水墨魚零失敗食譜 25分鐘有得食

▲ 自製滷水墨魚零失敗食譜 。

近日去街市買菜，都見幾間魚檔有大大隻的墨魚，算下來其實價錢不貴，因為整隻墨魚都是可以吃的，沒有浪費的魚頭魚骨。一隻大墨魚，可以做兩道菜，我會用墨魚鬚和部分墨魚身做一道墨魚紅燒肉，山東菜叫做墨魚大，是下飯的好味道菜式。可惜近二三十年，這道菜在食肆很少見了，惟有自己動手做。另一道菜，就是很多人都愛吃的滷水墨魚，那獨特的滷水香味加上咀嚼的口感，使它成為傳統潮式滷水中的不倒翁。

小時候，戲院門前總會有賣滷水食物的小販，也有賣滷水墨魚，切兩片染得橙紅的墨魚，用竹籤拮起，抹上少許汁醬，確是令人回味無窮。小時候，我生性害羞，幾乎從未吃過街頭小食，但路過用眼尾瞄見滷水墨魚，也總會暗自吞口水。長大後，愛上了潮州酒家那玻璃明檔裏的滷水墨魚，但一碟例牌，價錢愈來愈貴，所以後來也是喜歡自己動手做。

做滷水墨魚，主要是調個滷水汁，如果家中有陳年滷水汁就更惹味，如果沒有的話，可去中藥店買一包滷水料，裏面有八角、桂皮、香葉、甘草、沙薑等標準香料，加薑片、紹酒、生抽、冰糖和鹽，加水煮半小時至出味成滷水汁。

新鮮墨魚撕去衣和內臟洗淨，放入滷水中，煮沸後改小火煮15分鐘左右，熄火浸10分鐘，撈出墨魚，用滾水沖洗表面的香料。如果想要染橙紅色，就在滾水中溶解10克橙紅食用色素，淋在墨魚上，是否上色隨各人喜好。最後把墨魚吊起風乾，切片可食。