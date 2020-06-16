《手捲煙》開鏡林家棟盼影業盡快復甦　太保+袁富華再合作反目做敵人

▲ （左起）白只、朱柏謙、Bipin Karma、張嘉年（太保）、錢小豪、林家棟 、杜燕歌、袁富華及周祉君出席《手捲煙》拜神儀式。

電影《手捲煙》是「首部劇情電影計劃」的第四屆大專組得獎項目，《手捲煙》監製劉國昌、導演陳健朗，以及眾演員包括：林家棟、張嘉年（太保）、袁富華、白只、錢小豪、杜燕歌、朱柏謙、周祉君及Bipin Karma日前齊集葵涌補拍戲份，並進行開鏡拜神儀式。

林家棟與錢小豪多年後再合作，林家棟表示今次最難忘是和錢小豪在渡海小輪的船艙機房內拍攝：「今次劇組好好，搵到好多景，竟想到船艙下面的機房內拍攝。我們進入機房需要縮起身體鑽入裡面，裡面充斥着油渣的氣味，一個十分壓抑的地方，兩個男人在裏面半試探半講數，對我來說感覺很新鮮。」

錢小豪補充：「那場景對我來說都有困難，除了充斥着油渣的氣味，在細小的艙房中空氣不流通，令我想打瞌睡。但首次有機會在船艙內拍攝，很有新鮮感。」

▲ 林家棟與錢小豪在電影《手捲煙》合作。

白只表示，今次是第一次正式與張嘉年（太保）演對手戲，難忘在鏡頭前被太保的氣勢震懾，亦高興獲太保稱讚為好戲之人。

至於太保繼《叔・叔》後再與袁富華合作，不過今次在《手捲煙》演兩個敵對的反派，袁富華笑稱：「最難忘係原來沒有親嘴的鏡頭，原本以為有太保可以再次親嘴，但是今次是另類的親嘴，形象與之前完全不同，與太保兩個都非常陽剛。太保多年累積的經驗，一出場就氣勢如虹，再加上白只的演出，令拍攝時可以更變化多端，撞出更多男性的陰暗面。」

曾因疫情關係拍攝延誤，早前—眾演員再次齊集葵涌補拍戲份，並補回進行開鏡拜神儀式，—眾演員都為電影業打氣，祈求拍攝—切順利，並祝願香港電影業界盡快復甦重回正軌。

▲ 太保與袁富華繼《叔・叔》後再合作拍電影。

劇組亦做足衛生防禦措施，在拍攝現場有充足的口罩、酒精搓手液及消毒噴霧，絕不鬆懈。

錢小豪表示雖然還有零星的疫情個案，但是有幾個原因讓他堅持一定要拍攝這套電影：「第一，這個電影是香港本土電影，劇組又是香港的年輕工作者，所以我不問酬勞，就決定要拍攝。而且，另一個賣點就是有一班很優秀的演員一起拍攝，如家棟、太保、白只等。作為比較資深一些的香港電影工作者，也希望可以肩負起薪火相傳的責任，義無反悔參與拍攝，達成新導演想拍的題材。」

家棟亦表示，大部分的拍攝地點非常空曠，戲組在非拍攝的時間都會給予演員充足的休息空間，可以避免人流聚集。