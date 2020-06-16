【超級媽媽】歷家暴捱窮日打5份工養大3孩　單親媽媽培育子女成Tesla億萬企業家

▲ Elon Musk的母親曾經歷家暴貧窮，日打5份工，努力湊大3子女，培育他們成為億萬企業家。

美國太空探索技術公司（SpaceX）在上月尾成功發射載人飛船「龍飛船」（Crew Dragon），把兩名太空人送上國際太空站。是次更成為穿梭機在2011年退役後，美國首次載人航天發射。而SpaceX創辦人是有科技狂人之稱的Elon Musk，他還創辦Tesla、Paypal、Solar City共4間科創公司，身家近400億美元（約3,100億港元）。Elon Musk將自己一切成就歸功於他的最強媽媽，現年72歲的名模Maye Musk。

綜合外媒報道，72歲Maye Musk既是名模，又是營養師。她育有3名子女，大兒子是為人熟識的Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk，次子Kimbal是社會企業家，23歲時曾研發建築軟件，共賣出了3億多美元，他同時是一名餐廳老闆，近年積極推動「可持續食品」的概念，幼女Tosca則是洛杉磯電影製片人及導演，資產同樣過億。

▲ Maye育有3名子女，他們都是身家過億的著名企業家。（mayemusk IG圖片）

培育億萬企業家的育兒心得

3名子女有驚人的成就，除了天資聰穎外，還因為媽媽Maye獨特的育兒心得。回想起自己的童年，Maye感激父母讓她在果園中成長，被果樹包圍令她對營養學萌生興趣，現時持有兩個相關的碩士學位。

加上，她從小在爸爸的脊醫中心幫忙，擔當接待及整理病人資料的工作。她指，父親的人生座右銘是「保持微笑」（Keep Smiling），自己亦一直以同樣的格言過活及營造快樂家庭。所以，Maye亦讓家中3名子女到她的營養中心，分擔媽媽的工作邊做邊學。幼女曾表示，小時候在媽媽的營養中心幫忙，讓她學會獨立，明白何謂職業道德。Maye分享其育兒之道︰

我生長於一個說話直接、充滿關愛的快樂家庭。我也以同樣的方式照顧我的孩子：鼓勵他們，支持他們做的事，也讓他們見證我追求自己的目標。

被丈夫家暴 經歷貧窮日打5份工

Maye出生在1948年，2歲跟隨家人從加拿大移民至南非，15歲亭亭玉立便展開模特兒的生涯，20歲被評選為「南非小姐」。但她不忘完成學業，21歲取得首個大學學位，

我不想成為只有臉孔、沒有腦袋的花瓶，我要學習科學，還要拿到學位。

▲ 美麗的Maye（右）在15歲開始已成為模特兒，20歲更被評選為「南非小姐」。（mayemusk IG圖片）

大學畢業沒多久，她與相識多年的高中同學Errol Musk結婚，婚後3年內誕下大兒子Elon、次子Kimbal及幼女Tosca。Maye一邊照顧孩子，一邊完成營養師的碩士課程，開設營養中心，同時兼職做模特兒。然而，Maye的丈夫卻反對她繼續擔任模特兒，不惜對她拳打腳踢，最終她在31歲時決定與丈夫離婚，獨自帶著3名子女由南非移居至北美。

為了養活3名子女，Maye日做5份工作，

我在多倫多大學當研究員，而且我每周在營養學校教2晚課，在模特兒經紀公司又工作2晚。我當模特兒，同時也教書。

Maye曾表示，對當時的他們來說，外出用餐及看電影是奢華生活，故為節省金錢，她親自幫3名子女剪頭髮。在工作空檔時，她不忘推銷自己盼賺取更多收入，「寄傳單、聯絡電視台、廣播電台……大部分人會拒絕我或視而不見，慢慢才開始變化。」

鼓勵孩子追求自己的夢想和興趣



Maye十分鼓勵孩子們發展自己的興趣，她認為投資在孩子身上，就是對未來最好的投資。Elon Musk在2017年透露，母親給予很大自由度，令他可追尋個人興趣、分配時間，如他小時候最喜歡看書及砌火箭，在他12歲時為他購入電腦，讓他自學編程，後來更寫出一款名為叫Blastar的遊戲。在媽媽鼓勵下，他將遊戲寄給《PC》雜誌，獲得了500美元（約3,900港元）的獎勵。

▲ Maye鼓勵孩子追尋自己的興趣，更認為投資於孩子身上，就是對未來最好的投資。（mayemusk IG圖片）

後來，Elon先後取得經濟學及物理學學位，亦曾收到史丹福大學修讀博士的資格，惟開學第二天，Elon放棄攻讀博士去創業，Maye無條件支持兒子。而次子Kimbal則表示，他們三兄妹的童年享有無比自由、獨立，媽媽從小就教導他們要自己創造機會。

展開第二人生 再次成為模特兒

3名孩子名成利就後，Maye再次開展自己人生。在紐約居住13年的她，加入知名經紀公司IMG成為旗下名模；於60歲生日時，她決定不再染髮，以一頭自然銀髮示人。年長未有令她的工作減少，2017年，她以69歲之齡成為化妝品牌CoverGirl最高齡代言人，成為當紅時尚教主。

▲ 在子女都各有成就後，Maye展開自己的第二人生，再次成為模特兒。（mayemusk IG圖片）

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責任編輯：王明芳