【交通補貼】交通補貼門檻7月起降至200元　領取全額400元津貼懶人包

▲ 交通津貼從7月1日起，門檻將降至200元。

政府早前宣布推出第二輪防疫抗疫基金，從7月1日起至今年年底，放寬公共交通費用補貼計劃門檻，由現時400元降至200元，以減低市民在交通開支上壓力。另港鐵公布，將於今年7月1日至明年1月1日期間，提供為期6個月的「程程20%車費扣減」，5款全月通加強版和港鐵都會票均減價100元。

交通津貼門檻降至200元

政府去年年底優化「公共交通費用補貼計劃」，從今年1月1日起，將補貼比率由現時超出400元的每月公共交通開支的25%提升至1/3，並將每月補貼金額上限由現時300元提高至400元。

為了減低市民在交通開支上壓力，從7月1日起，補貼門檻降至200元，但補貼比例及上限維持不變。以下為7月至今年年底的補貼計算方程式：

（每月實際車費開支 - 200元）X 33.33% = 車費補貼

在現時的機制下，用戶需要每月交通費用達到1,600元或以上，才可領取全數400元的補貼。而7月1日起，市民每月的交通費用只需要達到1,400元或以上，便可以領取全額400元補貼。領取補貼方法也不變，市民可於每個月16日，以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼，3個月內有效。

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責任編輯：王明芳