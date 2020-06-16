Mirror推出全新派台歌《IGNITED》　花姐親自落場執導360角度拍MV

▲ Mirror推出今年首支派台歌《IGNITED》。

相隔7個月，人氣男子組合Mirror終於推出2020年首支派台作品《IGNITED》，以迎接今個炎夏。早前12位成員：Lokman、Anson Kong、姜濤、Ian、Anson Lo、Edan、Stanley、Jeremy、Jer、Alton、Tiger及Frankie一起參與了MV的拍攝工作，而適逢拍攝當日是Ian牛一，眾人更在拍攝現場為壽星仔慶生。

今次〈IGNITED〉曲風有別以往〈ASAP〉或〈Reflection〉等作品，編曲走Funky路線，隊長Lokman介紹新歌道：「就好似歌名一樣，〈IGNITED〉俾人好熱辣辣的感覺，曲風同以前很不同，感覺較Funky，因為都想有些新花款，所以搞新意思，給一些不同感覺大家。」

身為經理人的花姐今次再重操故業，繼Jer《水刑物語》後，再次為Mirror擔任MV導演，而拍攝上亦為組合帶來全新概念，以360角度拍攝。

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▲ 花姐出手為Mirror新歌任MV導演。

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不過，拍攝當日一開始便發生小意外，見證人Stanley說：「我們首次採用360舞台拍攝，好有型的，而我又好彩係第一個拍，但好不幸我好有型望住個鏡頭一眼，個Cam在轉台就壞了，之後攝影師要人手Keep住轉個Cam先可以繼續拍攝落去。」

《IGNITED》曲除了Funky版本外，另外亦有Remix版，拍攝MV當日，Mirror亦需要拍攝跳舞版Video。

▲ 《IGNITED》有Funky及Remix兩個版本。

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在拍攝前，Edan坦言這是一次體能上的大挑戰：「Funky版趣味少少，對於姜濤、Anson Lo他們型開的就困難少少，哈！Remix版感覺K-pop少少，我們亦有拍一個Dance Version，要一鏡過。上次《Reflection》跳咗廿幾卅次，真是崩潰咁滯，希望今次可以快手些。」

眾隊員亦不負所望，最終連拍6 take，花姐便已收貨。其實拍攝《IGNITED》MV當日，剛好是Ian的生日，工作人員早已偷偷為他準備生日蛋糕，在拍攝中途更與Mirror各人突襲送上驚喜，Ian發現後展露天然呆表情，十分趣怪。被問到生日願望時，Ian誠心祝願道：「最緊要世界和平，在疫情下，亦希望人人有工開，不過就早些收工啦！」

Mirror在2020年馬不停蹄，早前更已落實舉行個唱，但由於疫情關係，演唱會需要二度延期，Alton解釋道：「演唱會因為受住種種因素要再延期，但我們Mirror希望可以把握延期的機會，製作更多好的作品，可以將來演唱會做出更有Mirror特色的演出給大家睇，希望大家拭目以待。」

有關演唱會延期事宜，將於落實後向外公布。