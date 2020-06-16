涉校內偷拍女生如廁　小學資訊科技助理判囚3個月

▲ 一名40歲任職資訊科技助理男子承認兩項製作兒童色情物品罪，今於西九龍裁判法院被判囚3個月。（資料圖片）

任職資訊科技助理的40歲男子涉兩度尾隨女學生進入女廁，並偷拍她們如廁情況。涉案男子早前承認兩項製作兒童色情物品罪，今（16日）於西九龍裁判法院被判囚3個月。裁判官判刑時指，外界期望學校是安全地方，家長與校方對在校工作的職員有相當信任，被告有預謀犯案，受害者年紀小，應變能力低，案情嚴重，扣減刑期後判以3個月監禁。

被告羅德禮（40歲）被控兩項製作兒童色情物品，控罪指他於2018年6月11日於青衣某小學的4樓女廁內制作兒童色情物品，即拍攝兩名女童蹲坐小便而暴露其私處。

辯方今求情指，有多名老師為被告寫信求情，指被告工作表現良好，盡心盡力，更曾自費購買教材。辯方續指，被告有心理問題，現正接受心理治療，過程中他已深切了解自己，承諾不會重犯，而事發至今，其女友仍對被告不離不棄，被告望獲法庭輕判。

主任裁判官羅德泉判刑時指，涉案片段淫褻性質屬較低，但本案發生在小學，而外界期望學校是安全地方，家長與校方對在校工作的職員有相當信任，被告身為小學職員，卻有預謀地犯案，窺準弱勢社群下手，受害者年紀小，未必會發現被告犯案，加上應變能力低，受害亦未必敢向他人求助，故考慮以6個月作為量刑起點，被告認罪及控方延誤獲扣減刑期，終判以3個月監禁。

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記者：林欣樂