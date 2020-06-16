【食不安心】網傳美心裹蒸粽內有原隻曱甴　網民揭真相為台灣「高蛋白粽」舊照

▲ 近日網上流傳組圖，指美心出品的裹蒸粽內，有一隻巨型原隻黑色曱甴，引來網民側目。

端午節將至，許多人都會食粽應節。近日網上流傳一張組圖，指美心出品的裹蒸粽內，有一隻巨型原隻黑色曱甴，引來網民側目，議論紛紛。其後有網民留言指出，相中有曱甴的粽其實是一名台灣網民發佈的舊照片，當時網民還戲稱是「高蛋白粽」，並非美心裹蒸粽。

▲ 近日Facebook多個群組內，出現一幅由3張照片合成的組圖。（圖片來源：Facebook）

近日Facebook多個群組內，出現一幅由3張照片合成的組圖，其中一張相中，包裝上印有「香港美心裹蒸粽」字樣；右上角相片是一隻拆開包裝的粽，粽上有一隻巨型曱甴，腳和觸鬚等清晰可見，令人嘩然，有網民直呼恐怖、嚇死人。

曱甴粽實為台灣網民舊照

然而，其後有網民指出，這張相中的曱甴粽其實是舊照，亦非美心出品的裹蒸粽。原相其實是一名台灣網民，較早前在Facebook群組「爆廢公社二館」發佈的照片。網民沒有解釋在哪裡買入曱甴粽，但就笑稱這是「高蛋白粽」：

聽說粽子很愛戰南北，那這個高蛋白粽哪個縣市要認領？

由於相中的曱甴粽太觸目，當時也引來不少網民留言：「高蛋白質，你賺到了」、「台中粽子本來都是含高蛋白啊」、「蟑化粽」亦有人笑指這是「香菇」，不是曱甴：「香菇長腳了，新品種」、「以後看到粽子有陰影了」。

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責任編輯：王俊賢