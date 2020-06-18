【那些我愛過的人】孟希璘曾當童星拍爆炸場面　父親孟龍遺憾因傷未及看女兒出生

▲ 孟龍雖然不會為孟希璘爭取特別的演出機會，但生活上對她照顧十足。

TVB劇《那些我愛過的人》內飾演拳手錡錡的孟希璘（Ball），從小便對演藝行業產生興趣，而且因為父親孟龍是電影武打演員及武術指導，所以孟希璘曾客串當童星，與爸爸一起拍爆炸場面。

孟希璘與孟龍兩父女齊齊接受TOPick專訪，她稱自出娘胎已與演藝行業結緣：「因為我出生便住在邵氏電視城宿舍，住了約20年，即使爸爸很少跟我說拍戲的事，但我在這環境內成長，被周遭的氣氛感染。」

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▲ 孟希璘出身於演藝世家。（受訪者提供）

▲ 孟龍愛女如命。（受訪者提供）

孟龍支持孟希璘入行

可是孟希璘否認在追演藝夢：「在很多人眼中，這叫追夢，但在我眼中，卻完全沒這種感覺。這不是我的夢，它離我生活最貼近，能在最熟悉的環境中工作令我很有親切感。」她反問：「將最大的興趣成為工作，有人給錢去做你最有興趣的事，又怎會放棄呢？」

孟龍很支持女兒入行：「無論她做甚麼我也會支持，人的路是自己選擇，你選了開心的路便會覺得開心。要你做一件不喜歡的事，返工便想收工，人便會不開心。」

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▲ 孟希璘自小已喜歡黏着爸爸。（受訪者提供）

▲ 童年孟希璘愛與爸爸孟龍玩樂。（受訪者提供）

孟希璘曾為童星

孟希璘曾當過童星，孟龍透露：「她約4、5歲時已是童星，我拍《沒有老公的日子》演消防員，要抱住她衝過火海，年紀小小的她已被我抱着去做危險動作。」

Ball當時年紀小小，但對那場戲至今仍有印象：「當時我正讀幼稚園，以為是照常陪爸爸工作，怎料換上了消防員服裝的爸爸抱着我站在一間很熱的房間內。」

她續指：「火與人之間的距離很近，可以感受到火的熱力。那時一邊爆炸，爸爸一邊抱住我跑。其實拍第一個Take時，能感覺到手部被燒到，覺得很痛。然後，爸爸將我的手收藏在消防服內再拍第二個Take，可能因為是爸爸抱住我，所以我沒覺得害怕。」

▲ 兒時的孟希璘跟爸爸孟龍拍攝爆炸場面。（《沒有老公的日子》截圖）

▲ 父女感情要好。（受訪者提供）

孟龍說：「再拍時，我跟導演說再來要一Take過，不然便會辣到她了。因為以前使用菲林拍，通常都是開始了才開機，我跟他們說先開機再拍攝，因為這次我不會NG，她只是義務。第二次比第一次還大火，一開拍便向前跑。」

拍攝前，孟龍問愛女怕不怕：「她跟我說不怕，還覺得很好玩，但其實我很擔心。我盡辦法保護她，噴濕她、弄濕她的衣服等，現在想起也覺得危險。」

Ball反笑言：「可能因從小訓練而成，因此我不怕黑、不怕火、不怕壞人，比較大膽。火場的威力到現時仍然記得，不過都是安全的。」

▲ 孟希璘靠自己的努力爭取機會。（黃建輝 攝）

孟希璘靠自己爭取機會

Ball於2017年參加第29期TVB藝員訓練班後入行，演過不少閒角的她表示從沒因爸爸是行內人而獲得拍劇機會：「爸爸是個不擅於交際的人，不會把我介紹監製、導演，找我拍戲的人都不認識爸爸。而且他覺得工作要靠自己努力，但生活上很照顧我，是很貼心的爸爸。」

她大讚這位廿四爸爸：「當他知我接拍此劇時，怕我容易受傷，便買了些保護工具。他又陪我練拳、載我上下班等，即使沒空閒也抽時間陪伴，以及煲湯給我。」

▲ 孟龍最遺憾是錯過了女兒出生的一刻。（黃建輝 攝）

孟龍遺憾錯過孟希璘出生

Ball透露，先後當武打演員及武術指導的爸爸過往都很少受傷：「而且在我出生那天，他受傷了。」

身旁的孟爸爸補充：「當時兩隻腳都拗柴，在古裝片扮演道使，從6張高台、約40呎高翻筋斗一躍而下，卻因太大衝力以致需要用力拗實自己，便拗柴了。」他又謂：「本來打算去看她出生，豈料因我走得太慢，以致趕不及看她出生。當時的我真的是寸步難行，一步步艱難地行走至醫院迎接她。」親情威力，果然利害。

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場地：柏龍國際泰拳搏擊中心

記者：梁樂欣