【煲涼茶】外傭姐姐煲涼茶6公升水煲剩一碗水 網民：超濃縮精華可開水飲

▲ 外傭姐姐煲涼茶鬧笑話，網民：「超濃縮精華可開水飲！」

各地充滿文化差異，不少外傭姐姐初到香港時，由於不熟悉港式料理，或多或少都會鬧出笑話。近日有僱主表示，叫外傭煲涼茶時，竟煲出超濃縮版的涼茶茶膽，令網民笑言是「精華所在」！

用煲中藥方法煲涼茶

一名僱主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指日前叫家中外傭姐姐煲涼茶，但對方對於煲涼茶的方法並不熟悉，懷疑以煲中藥的方式處理，最終「6公升水煲剩一碗水」。

▲ 一個中型的湯煲，最終只煲出430毫升的涼茶。（圖片來源：外傭僱主必看新聞訊息Facebook）

由照片可見，一支維他430毫升蒸餾水被裝滿，底下有一個中型的湯煲，能夠表達出一大煲水煲剩一支涼茶的搞笑情況。該名網民笑言該支涼茶「好珍貴」，又肉赤「煤氣費好貴」。

網民：姐姐想整涼茶茶膽

不少網民指出這支涼茶是精華中的精華，笑指是「中式expresso」，認為可以當作涼茶膽開水飲用，甚至可以用一枝沖到50杯，就像利賓納一樣。亦有人開玩笑當涼茶是藥水，叫樓主每日服4次，每次10ml，更溫馨提示要用溫水服。

有僱主分享，曾叫工人姐姐浸發花膠，沒想到她煲了兩個鐘，直接變了花膠湯，好在花膠夠厚身還有剩。亦有網民表示家中日日煲湯，每次買料都百幾二百元，但一家四口永遠都分不到每人一碗湯。

由於飲食文化上的差異，有僱主直言從不叫工人煲中藥、涼茶、中式補調理湯水。亦有網民表示一定要跟工人說明清楚要煲多久以及用什麼火，不能讓她們自由發揮。有網民就建議可以用高速煲或電㷛，有計時功能之餘又慳電，更保證計到煲幾碗湯。

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責任編輯：王明芳