【生命鬥士】罕見病童無藥可治獲3歲弟捐骨髓續命　戰勝病魔2年重返校園讀小一開心復課

▲ 早於2年前患罕見血癌的朗朗獲胞弟捐骨髓，戰勝病魔，去年9月更重返校園。

兩年前，當年6歲的朗朗因持續發高燒及嘔吐入院，後來確診患上罕見病，急需捐骨髓續命，正當朗朗一家苦惱之際，不幸中的大幸是檢查出當時3歲弟弟的骨髓適合哥哥。小小兩兄弟堅強面對手術後慢慢康復，朗朗年紀小小經歷生死關口，他期盼能過著正常的童年，迎接重返校園的生活。

朗朗在2018年的1月，因持續發高燒及嘔吐入院，經過多個檢查後，終確診患上罕見病「血癌骨髓增生異常綜合症」，有關患者初期持續發燒不退，後期會出現呼吸困難、易出血及增加感染的風險，嚴重者數個月內甚至數週內會死亡。更甚的是，醫生告訴朗朗媽媽，血細胞不正常增生，最嚴重的情況是進展成急性白血病，現時沒有任何藥物醫治，只能換骨髓。

罕見病沒藥物可醫治

朗朗媽媽聽到「血癌」二字，心痛得很。然而，醫生再發現朗朗缺少了第七條染色體，代表有超過百分之九的機會隨時會變成急性敗血病。媽媽心裡焦急，最怕未能找到合適的骨髓捐贈者。那時，住所距離威爾斯親王醫院遙遠，擔心兒子長時間往返受細菌感染的風險大增，一家就申請入住位於沙田的麥當勞叔叔之家。媽媽有感幸得上天眷顧，當時3歲弟弟的骨髓合適哥哥，兩兄弟堅強挺過最痛苦的手術，慢慢康復好起來。

▲ 朗朗在2年前確診患罕見血癌需換骨髓，幸好當時3歲的弟弟適合哥哥，二人一同勇敢抗癌。（相片由受訪者提供）

重回學校 享受童年生活

完成手術後兩年，朗朗終於做回正常小朋友，回到熟悉的社區、學校，享受童年生活。他在去年9月正式升讀小一，那時他8歲，受病情影響，較適齡學生延遲了2年。畢竟由生病、做手術及渡過康復階段，朗朗接近2年沒有過群體生活，當面對一群陌生的同學時，他不懂得與他人相處。媽媽指，因朗朗知道自己較其他同學年長，認為自己是大哥哥，希望幫助同學們。

老師從朗朗的畫中感受他比較自卑，朗朗的頭髮受化療影響導致脫落，雖然他口說不介意，但不太願意脫下口罩影相。

▲ 對抗病魔2年，朗朗多個手術後慢慢康復，去年9月更重返校園，非常開心。（相片由受訪者提供）

單純小子漸變成熟

經歷大病後的朗朗，雖然思想較同齡孩子成熟，但童真依然在。媽媽從老師口中得知兒子在學校的搞怪事，有一次，朗朗在考試的時候，完成試卷後感沉悶，從抽屜中拿出書本閱讀，媽媽一聽立刻大笑︰

他真的很單純，不知道原來考試期間不能看書。

不過，媽媽發現兒子經歷大病有變得成熟，朗朗現時甚少分享個人秘密、學校發生的事，她苦笑著說：「很傷心，我們之間好像多了一層隔膜。」

▲ 回到校園的朗朗，很享受童年生活。（相片由受訪者提供）

疫情下每月到醫院複診

朗朗在換骨髓手術後，病情算穩定，但肺部出現排斥，導致經常有氣喘，需每月回醫院複診。自肺炎疫情開始，媽媽一直很擔心︰

每個月都要去兒童醫院複診一次，由於朗朗的抵抗力差，每次出去都好擔心、好害怕他會受感染，只能做好防疫措施。

從疫情開始，兩兄弟一直留在家中，直到疫情稍稍好轉，才讓他們繼續上一對一的興趣班，「惟近期確診數字上升，要開始更加小心防疫。」

▲ 在疫情前，為免受感染，朗朗只要出門就必定戴上口罩。（相片由受訪者提供）

希望一家人生活幸福

朗朗與弟弟經歷手術後，慢慢變得成熟，對照顧自己的父母懷有感激的心，兄弟倆在母親節更親手為媽媽製作一碗熱乎乎的烏冬。媽媽笑指，「哥哥由倒麵粉、加水、搓粉及切麵粉通通一手包辦，他很獨立，也十分窩心。」說到此，媽媽也不敢期望太多︰

一家人能夠完整幸福生活，就是一種獎勵。

▲ 兩兄弟親手為媽媽製作烏冬，作為母親節禮物。（相片由受訪者提供）

朗朗勇敢面對患病的故事，請睇【下一頁】

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記者：梁節儀