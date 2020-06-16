環境局推新一輪減廢運動　回收物品種類由3款增至8款

▲ 政府推出新一輪減廢回收運動。（資料圖片）

環境局宣布，環境運動委員會與環保署今日（16日）開展「減廢回收2.0」宣傳運動，支持香港抗疫不忘環保，配合綠色復蘇及循環經濟。除了繼續推動源頭減廢，亦將加強教導市民善用社區回收網絡，做到「慳多啲，點止三色咁簡單」，實踐惜物減廢的綠色生活。

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「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」這個固有口號，凸顯3類常見的可回收物。環保署正在社區擴展回收網絡和新增回收點，並涵蓋其他回收物料，包括玻璃樽，以及慳電膽／光管、充電池、小型電器及四電一腦，可謂「點止三色咁簡單」。

▲ 環境局推出新一輪宣傳。（環境局提供）

環保署轄下的社區回收網絡會確保妥善處理所收的乾淨回收物，並將之轉廢為材；至於含化學物料的慳電膽／光管、充電池及電器，會妥善處理至適合作資源循環。

「減廢回收2.0」會分階段推廣不同主題。首階段今日啟動，為期約3個月。首階段主力介紹不同種類的回收物及社區回收網絡。環保署致力發展回收網絡，自2015年起開展「綠在區區」項目，推動環保教育及社區協作，以支持惜物減廢及乾淨回收。

同時環保署亦正積極提升現有社區回收中心的規模，並會增設新的回收點，將其服務範圍擴展至全港18區。「綠在區區」和社區回收中心的工作相輔相成，並將統一接收廢紙、金屬、不同種類的塑膠（包括發泡膠）、玻璃容器、慳電膽／光管、充電池、小型電器及四電一腦8類回收物，共同構建回收新網絡以便利各區市民。

第二階段宣傳運動會重點加強讓市民認識「走塑」文化，鼓勵從源頭減少使用即棄塑膠餐具和包裝物料等。同時會推廣乾淨回收新項目，包括廢塑膠回收服務先導計劃（東區、觀塘和沙田3個地區先作試點），以及「入樽機」先導計劃（以配合日後塑膠飲料容器生產者責任計劃）。

環保署亦已設立「綠展隊」提供外展服務，向物業管理公司及市民就實踐妥善廢物源頭分類及乾淨回收提供實地介紹與協助。稍後，「減廢回收2.0」宣傳運動會舉行地區活動，屆時「綠展隊」會夥拍社區協作夥伴，向市民提供最新的減廢回收資訊， 進一步推動「慳多啲 點止三色咁簡單」。

整個宣傳運動後期，除上述八類回收物以外，會主力推動廚餘回收，以配合香港轉廚餘為能源的新里程。

為配合「減廢回收2.0」宣傳運動，環境局宣傳代表「大嘥鬼」會夥拍新拍檔「慳BB」，帶出「慳多啲 點止三色咁簡單」的減廢回收知識，並配合網上遊戲和展覽。市民留意「大嘥鬼」或環運會的Facebook專頁，便可分享「大嘥鬼」與「慳BB」的環保故事，以及減廢回收的最新資訊。

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責任編輯：吳卓峰