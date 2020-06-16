涉以燃燒物破壞旺角警署外水馬　18歲巴基斯坦漢准保釋守宵禁令

▲ 案件於西九龍法院提堂。（資料圖片）

巴基斯坦籍18歲男生涉於去年9月，企圖以燃燒物破壞旺角警署外的水馬，以及企圖破壞交通燈，被控企圖縱火及企圖刑事損壞兩罪，案件今（16日）於西九龍裁判法院提堂，案件押後至7月7日待準備轉介往區域法院的文件，被告暫時毋須答辯，准以保釋候訊，須守宵禁令及禁足案發一帶。

被告為巴基斯坦籍的Hamaad Mahmood (18歲），報稱學生，被控1項企圖縱火及1項企圖刑事損壞。控罪指他於2019年9月5日在旺角警署正門附近，無合法辯解而企圖用火損壞屬於香港政府的水馬。控罪另指他於同日在太子道西與彌敦道交界花旗銀行外，無合法辯解而企圖損壞屬於香港政府的交通燈。

案件今提堂時，雙方申請押後案件，以準備轉介往區域法院處理的文件。裁判官將案件押至7月7日，被告准以2,000元保釋候訊，期間不得離港等，須守宵禁令及禁足令。

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記者：林欣樂