兒童防曬要識揀 成分、質地、防曬系數逐樣數

夏天，除了為大地帶來雨水，也為大家帶來猛烈陽光。眾所周知，太陽發出的紫外綫，人體過量吸收就會曬傷皮膚，所以在夏日外出遊玩，必定要做好防曬保護。不說不知，兒童因身材矮小，所吸收的紫外綫量比起成人高出10倍！

所以，家長與子女外出活動時，要特別注意為他們做好防曬保護。

兒童肌膚幼嫩，為他們揀選防曬產品時，特別要留意產品成份，避免揀選內含化學物或有機會引致敏感的配方，以保護兒童肌膚。

不致敏配方 不含化學物

Biore UV全新推出的兒童溫和物理防曬乳液，是採用100%物理性防曬方式，透過折射阻隔紫外綫，產品不含會引起皮膚敏感的5大化學物，包括:化學吸收劑、酒精、香料、色素及Paraben，通過過敏性測試及兒童測試，可放心給予兒童使用。

產品成份不損兒童肌膚之外，也要留意質地是否清爽及容易清洗，以免阻塞皮膚毛孔，當然還要注意防曬數值是否足夠抵擋紫外綫。

適合塗於面部與全身

Biore UV兒童溫和物理防曬乳液質地清爽不黏稠，均勻易推，且防水耐汗防沙防抹擦，好讓大汗好動的小朋友時刻輕鬆自在。

▲ 質地清爽不黏稠，且防水耐汗防沙防抹擦，適合塗於面部與全身。

抵禦戶外紫外綫

防曬數值達SPF50 PA+++，面對戶外猛烈陽光也發揮足夠防曬保護，有效阻隔UVA及UVB，，兒童在戶外長時間玩耍也不怕曬紅或曬傷。

▲ SPF數值達最高的SPF50，面對戶外猛烈陽光也發揮足夠防曬保護，兒童可盡享戶外活動樂趣。

清洗容易

一般沐浴或潔膚產品即可清洗乾淨，不會殘餘在皮膚上阻塞毛孔。

▲ 不含對海洋有害防曬成分，守護海洋生態。

為孩子做足零敏防曬保護，就可以盡情在戶外玩耍，享受漫長的炎炎夏日。

(資料由客戶提供)

