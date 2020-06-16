涉以木板於旺角堵路　46歲無業女子被控公眾地方造成阻礙准保釋

▲ 案件於西九龍法院提堂。（資料圖片）

今年1月25日有人於旺角一帶堵路，46歲無業女子涉在旺角彌敦道指揮他人以木板等堵路，被控1項在公眾地方造成阻礙，案件今（16日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件案件押後至7月30日待辯方索取文件，被告准以保釋候訊，須守宵禁令及禁足案發一帶等。

涉以燃燒物破壞旺角警署外水馬 18歲巴基斯坦漢准保釋守宵禁令

被告蕭麗萍（46歲），報稱無業，被控1項在公眾地方造成阻礙，控罪指她於2020年1月25日在旺角彌敦道外，無合法辯解而與另外身分不明人士陳列或留下木板及其他物品，對上述公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害。

案件今提堂時，辯方申請押後案件至7月30日以索取文件獲批，被告准以2,000元保釋候訊，期間不得離港，每周到警署報到，須守宵禁令及禁足案發一帶。據悉，案發時被告涉指揮他人搬運雜物堵路。

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記者：林欣樂