【生活智慧】日本網民發現「最強滅蚊法」　播放一段聲頻有助輕鬆滅蚊

▲ 有日本網民在網上發現一段聲頻竟可輕鬆滅蚊。

炎夏的來臨，亦意味着蚊蟲的滋生。有日本網民近日亦深受蚊子的困擾，當他在網上尋找解決方法時，卻意外被他發現一段短片，竟可以讓他消滅蚊子。他把有關片段分享後，不少網民紛大讚短片的滅蚊效果。

不少網民紛稱聲頻有用

該名日本網民日前在Twitter表示，自己的耳邊近日不斷有蚊子嗡嗡作響，深受滋擾的他於是上網尋求解決辦法，沒想到卻在youtube發現一段「吸引蚊子頻率」的影片。

當他播放影片時，片段就傳出如警號般的聲響，這時一直滋擾着他的蚊子竟安穩地停留在床單上，讓他最終能夠成功滅蚊，於是他有關影片分享予其他網友嘗試。

有關影片的帖文目前已有超過6萬人轉載，不少網友也留言分享使用心得，「這是今年最有用的訊息」、「蚊子真的吵，我也很討厭牠們，也一直在找解決方案」、「創作者是天才」、「蚊子滅了！現在終於可以安心入睡了！謝謝」、「比我預期的更有效」。

片段的廣傳，亦讓當初把影片上傳至youtube的原創者回應指：「我很驚訝，也謝謝所有使用它的人。如果能幫上忙，我很開心！」

自製成本極低「滅蚊神器」

除了以上的「滅蚊大法」外，台灣的蚊媒傳染病防治研究中心研究員黃旌集早前亦公開了一個簡易「滅蚊神器」的製作方法，成本極低，卻能有效滅蚊，效果比滅蚊燈更好。

「滅蚊神器」製作方法如下：

材料：2隻膠杯、膠花盆、紗網（16目以上）、清水、誘蟲黏紙（黏蟲紙）

將其中一個膠杯往下量7CM作記號，切成一半，保留上半段。

將黏蟲紙及紗網裁成21 × 6 CM。

切好的膠杯上半部倒轉，於切口處擺上紗網，與另一個膠杯交疊後，上下轉正。

沿杯壁緩慢將清水倒入杯中，讓水位與紗網齊平。

小心撕開黏蟲紙，圍成圓圈平鋪於杯壁。

把膠花盆倒轉，蓋住膠杯，大功告成。

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責任編輯:羅嘉欣