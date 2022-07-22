【驅蚊神器】日本網民發現「最強滅蚊法」　播放一段聲頻有助輕鬆滅蚊

▲ 有日本網民在網上發現一段聲頻竟可輕鬆滅蚊。

夏天為大地帶來蚊蟲。有日本網民在網上尋找解決滅蚊方法時，卻意外被他發現一段短片，竟可以讓他消滅蚊子。他把有關片段分享後，不少網民紛大讚短片的滅蚊效果。

影片推介：

不少網民紛稱聲頻有用

該名日本網民早前在Twitter表示，自己的耳邊近日不斷有蚊子嗡嗡作響，深受滋擾的他於是上網尋求解決辦法，沒想到卻在youtube發現一段「吸引蚊子頻率」的影片。

當他播放影片時，片段就傳出如警號般的聲響，這時一直滋擾着他的蚊子竟安穩地停留在床單上，讓他最終能夠成功滅蚊，於是他有關影片分享予其他網友嘗試。

有關影片的帖文目前已有超過6萬人轉載，不少網友也留言分享使用心得，「這是今年最有用的訊息」、「蚊子真的吵，我也很討厭牠們，也一直在找解決方案」、「創作者是天才」、「蚊子滅了！現在終於可以安心入睡了！謝謝」、「比我預期的更有效」。

片段的廣傳，亦讓當初把影片上傳至youtube的原創者回應指：「我很驚訝，也謝謝所有使用它的人。如果能幫上忙，我很開心！」

驅蚊防蚊方法

此外，TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法供大家參考。

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責任編輯:羅嘉欣