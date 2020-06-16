網上BB展買紙尿片拉拉褲 輸入3個優惠碼送高達5,700元獎品

BB展可謂是父母界其中一項最令人期待的活動，作為精明的父母當然要把握時機瘋狂掃貨。加上夏天已到，更要為BB選購透氣乾爽的產品，呵護他們的幼嫩肌膚！

現時Pampers聯乘百佳推出「Pampers X 百佳夏日透氣網上BB展」，由即日起至6月25日，父母只需安坐家中就可於百佳網店輕鬆選購低至48折Pampers產品，而且買滿$799、$1,499 或$2,499可獲得不同禮品，總值高達$5,700！購買金額最高的首3位顧客，更可獲送Dyson Pure Cool Me™ BP01個人空氣淨化風扇！記住禮物數量有限，送完即止，心動不如立即行動啦！

▲ 於優惠期內購買金額最高的首3位顧客可獲送Dyson Pure Cool Me™ BP01個人空氣淨化風扇。（價值$3,080）

夏日超透氣紙尿片

Pampers產品向來受父母歡迎，尤其是它的紙尿片出名透氣柔軟又乾爽，為日本婦產醫院N0.1之選，永遠是BB展中的搶購重點，新升級紙尿片更有超過1,000萬個內外透氣孔，連腰圍都增加透氣孔，可達360°全方位透氣！加上兩倍彈力腰圍，BB食到「脹卜卜」都不怕會勒住肚仔！

▲ 全新Pampers Ichiban紙尿片透氣升級，可達360°全方位透氣。

▲ 紙尿片能守護初生BB嬌嫩肌膚。

3重優惠碼限量送大禮

凡於百佳網店購買Pampers拉拉褲及尿片滿$799（不適用於Pampers現金券），並輸入「PAMPERS1」代碼，有機會可獲贈發聲鏟泥車彈彈波或Oral-B Stages兒童牙膏（2支）。

▲ 發聲鏟泥車彈彈波（價值$299）

▲ Oral-B Stages 兒童牙膏水果味（反斗車王/魔雪奇緣）75毫升（2支）（價值$ 31.8）

凡於百佳網店購買Pampers拉拉褲及尿片滿$1499（不適用於Pampers現金券），並輸入「PAMPERS2」代碼，有機會獲得冰淇淋學習車或英文學習互動認字書套裝、以及Metamucil美達施膳食纖維粉（3瓶）。

▲ 冰淇淋學習車（價值$499）或英文學習互動認字書套裝（價值$499.9）

▲ Metamucil美達施膳食纖維粉香橙味72次（425克 3瓶）（價值$597）

凡於百佳網店購買Pampers拉拉褲及尿片滿$2,499（適用於Pampers現金券或產品），並輸入「PAMPERS3」代碼，有機會獲得FRUIT SENSATION迷你三合一攪拌機或輕觸式兒童智能相機，及P&G禮品包（Oral-B D100 多動向充電電動牙刷 -清純白、護舒寶護舒寶熊抱安睡褲L碼4片、Oral-B Stages兒童牙膏水果味（反斗車王/魔雪奇緣）75毫升（2支）、Metamucil美達施膳食纖維粉香橙味72次（425克2瓶）。更可獲「百佳獨家再送」的18鍵鋼琴或超能聲光模擬廚房。

▲ FRUIT SENSATION迷你三合一攪拌機（價值$598）或輕觸式兒童智能相機（價值$899）

▲ Oral-B D100 多動向充電電動牙刷（價值$289）

▲ 護舒寶熊抱安睡褲L碼4片（價值$39.9）

▲ Oral-B Stages兒童牙膏水果味（反斗車王/魔雪奇緣）75毫升（2支）（價值$ 31.8）

▲ Metamucil美達施膳食纖維粉香橙味72次（425克 2瓶）（價值$398）

▲ 百佳獨家再送18鍵鋼琴（價值$729）或超能聲光模擬廚房（含配件）（價值$990）

(資料由客戶提供)

