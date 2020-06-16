鄭若驊：不應容忍基於政治因素私人檢控　有權撤回檢控

▲ 鄭若驊在網誌中表示，不應容忍基於政治因素的私人檢控。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊今日（16日）表示，私人檢控權利有機會被濫用，強調不應容忍，有人提出毫無事實根據、瑣碎無聊的私人檢控，或可能懷有不恰當動機或基於政治因素的私人檢控。

鄭若驊在網誌上稱，私人檢控權利是普通法制度下重要一環，律政司司長有責任仔細考慮一系列決定，以決定是否接管私人檢控，以及接管後行動，而其決定亦有機會被提司法覆核。

鄭若驊續指，律政司有憲制責任主管刑事檢控，若然認為私人檢控沒有合理定罪機會、違反公眾利益，基於不恰當動機或濫用程序等，便有責任介入並停止相關法律程序，律政司亦有責任邀請法庭行使酌情權，擱置構成濫用程序的聆訊。

去年反修例風波中，有交通警員在西灣河向示威者開槍，又有的士司機駕車衝向示威人群，早前民主黨立法會議員許智峯提出私人檢控，並獲法庭接納。

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責任編輯：陳宛彤