【在家工作】WFH適合每個人？新加坡及香港打工仔更焦慮

▲ 近日有調查發現，不是所有人都享受在家工作的生活，甚至更會因在家工作而感到更大壓力。（法新社資料圖片）

新冠病毒疫情肆虐期間，催化企業推行「在家工作」模式，亦有不少企業宣布在家工作將成為永久選項，包括Twitter及Square等。不過，近日有調查發現，不是所有人都享受在家工作的生活，甚至更會因在家工作而感到更大壓力。

據日經新聞報道指，美國醫療保健公司信諾 （Cigna） 最近進行一項調查，訪問全球超過一萬名打工仔，覆蓋香港、泰國、新加坡、西班牙、英國、美國等，發現實施在家工作期間，新加坡、泰國和香港員工的焦慮症程度有所增加。

報告指，1月在疫情大流行前，46%的香港打工仔指工作壓力大；實施在家工作後，47%的打工仔指自己對工作感到焦慮。而新加坡受訪者則在疫情爆發前，只有58%的人表示有工作壓力；但在4月則有63%的新加坡受訪者表示焦慮。

信諾行政總裁Jason Sadler表示，在家工作的模式讓打工仔每天二十四小時，每週七天隨時都可以工作，在將員工個人生活和工作的界限變得模糊，令員工壓力更大。新加坡臨床心理學家Gifford Chan則認為，員工在家裡還要照顧父母、兄弟姐妹以及孩子，若在同一地點兼顧不同角色，容易為人帶來精神壓力。

精神壓力大 應如何解決？

要應付工作新常態帶來的雙重壓力， Google生產力專家Laura Mae Martin就建議，員工在家工作時可規劃時間表，將工作與私人生活清楚劃分，例如下午2點趁孩子午睡時，可完成部分工作，並掌握自己最有生產力的時間，試在那段時間完成任務。

澳洲邦德大學（Bond University）行為學教授Libby Sanders亦提議，在家工作的員工必須設置明確上下班的機制，下班後就應該關閉電腦、關閉電子郵件通知等，清楚區分工作與生活，才會有益於身心健康。

責任編輯：曾曉汶