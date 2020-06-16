香港郵政6月18日起發售澳門和海外集郵品　懷舊「多啦A夢」系列具收藏意義

▲ 懷舊「多啦A夢」系列具收藏意義。（網上圖片）

香港郵政今日（16日）公布，將於6月18日起在全線38間集郵局發售外地郵政機關發行的精選集郵品，並於當日上午8時開始在香港郵政網上購物坊「郵購網」供顧客選購。

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此外，為紀念《多啦A夢》漫畫系列誕生50周年，日本郵政以陪伴幾代人成長、深受不同年齡層讀者喜愛的《多啦A夢》漫畫系列作郵票主題，發行兩款貼紙式郵票。「多啦A夢」84日元郵票小全張（貼紙式）以早期「多啦A夢」與大雄之間的故事設計，懷舊的畫風勾起多代人的回憶。「多啦A夢」63日元郵票小冊子（貼紙式）的封面更印有「多啦A夢」與隨意門的圖案，別具收藏意義。

▲ 「多啦A夢」63日元郵票小冊子（貼紙式）（網上截圖）

▲ 「多啦A夢」84日元郵票小全張（貼紙式）。（網上截圖）





至於熱愛大自然生物的集郵人士，由列支敦士登郵政和新西蘭郵政分別發行的「蜻蜓II」和「新西蘭鸚鵡Kakariki」郵品實在不容錯過。此外，由澳門郵電局發行、每年皆讓人期待的郵票年冊，亦將於同日起於郵政總局、尖沙咀郵政局、沙田中央郵政局、屯門中央郵政局和荃灣郵政局發售。

▲ 香港郵政今日公布發售澳門和海外集郵品，圖示澳門郵電局發行的集郵品。（圖片由香港郵政提供）

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責任編輯：郭家穎