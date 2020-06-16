【限聚令】食衞局：所有公眾場所聚集上限50人　6月19日凌晨零時生效

▲ 新的措施下公共場所聚集人數限制50人，不過食肆獲得豁免。

本港抗疫工作持續五個多月，有關限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，即第599F章、599G章限制措施在6月18日再次屆滿，政府放寬限聚令措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）下午4時與食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基，公布最新情況。

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食物及衞生局局長陳肇始指抗疫措施踏入新階段，港人恐怕要與新冠病毒並存，政府仍在張弛有道的原則下，需要平衡公共衞生及經濟考慮，需要減少社交距離的措施下，在第599F章、599G章的法例下，讓部分社交及經濟活動恢復。

新措施下放寬公眾場所聚集人數的上限，考慮最新公共風險後，不分室內或室外，所有公共場聚集人數放寬至50人，由6月19日凌晨零時生效，限制措施延長14天，不過豁免營業餐飲處所，容許舉行不同類型的宴會，例如婚宴。

獲豁免的處所，即看：https://bit.ly/2V4q4O3

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而表列處所例如餐廳同桌也沒有人數限制，以及放寬現場表演以及活動，不過酒吧、酒館高風險處所有限制，只可以8人同枱，而健身中心、遊戲機中心等則放寬至16人,不過以上的放寬不論是食肆或者酒吧，枱與枱之間都要保持1.5米距離同量度體溫，仍需要暫停開放蒸氣浴以及浴室等。

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對於有專家認為可以取消限聚令，何以設50人的原因，陳肇始指出不同的社交的距離是放寬階段，以及檢視過去限制有沒有違規的情況，加上疫情緩和後，認為有條件可以逐步放寬，並不是計算室內或室外，主要是針對公眾地方的限制，現時疫情穩定後，看到早前的婚禮儀式，以及每年的會議情況，大概都是50人，相信是可以接受的情況。

至於沙田瀝源邨祿泉樓的本地感染群組仍未找出源頭，現階段是否適合的時機作出放寬，陳肇始指既然病毒會一直存在，市民也有很大的訴求需要回復正常的生活，餐飲業務也是市民每日的日常需要，同時檢視其他國家例如澳洲及美國的做法，分別是20人及50人，故此也作出此決定，強調不是全面放寬，而是有序地放寬限制。

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至於新措施延長14日至7月3日，是否要打壓7月1日的遊行活動，陳肇始她強調主要是公共衞生的考慮，沒有任何政治考慮，一旦疫情再穩定下，未來也會密切監察，檢視未來是否有放寬或者收緊的需要。

▲ 陳肇始強調公眾聚集人數的考慮基於公共衞生風險。（梁偉榮攝）

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記者：伍瑋瑋