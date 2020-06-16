港協暨奧委會轄下委員會近3年無開會捱批　行政總監鄭國鴻解釋因議程重疊

▲ 港協暨奧委會部分轄下委員會，在2年多內完全沒有開會。（資料圖片）

審計報告早前揭示港協暨奧委會部分轄下委員會，在2年多內完全沒有開會，立法會政府帳目委員會今日（16日）討論相關報告。港協暨奧委會行政總監鄭國鴻在會上解釋，因為相關會議與董事局會議的議程重疊，強調未來會考慮取消部分委員會。帳委會主席石禮謙批評，港協暨奧委會董事局不作監管，沒有管治態度。

在今年4月公布的第74號審計報告，其中一章涉及港協暨奧委會，報告指出，港協暨奧委會轄下7個委員會中，奧林匹克學院委員會、奧運大樓管理委員會，以及公共關係及企業傳訊委員會，於2017年3月30日至2019年12月31日期間未曾召開會議；另外有9個人在過去近3年間未曾出席任何會議。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超於會上解釋，奧林匹克學院委員會沒有開會，是因為該委員會主席是一名教授，工作繁重，承認奧委會沒有無催促他開會。鄭國鴻補充指，該委員會過去數年一直有做工作，包括審批海外課程、安排學校參觀奧運大樓、委任退役運動員做奧林匹克大使等。

至於另外兩個委員會，鄭國鴻解釋，奧運大樓管理委員會之上還有奧運大樓董事局，很多文件會交由董事局審議，包括奧運大樓重建、大型維修項目等，每3個月都會向民政事務局提交報告；而公共關係及企業傳訊委員會絕大部分成員都是董事局成員，有關公關或企業傳訊議題已在董事局會議上討論，所以認為不需再開會議。



帳委會主席石禮謙認為，董事局與委員會的職權範圍不應一樣，董事局應監察委員會的工作情況，批評港協暨奧委會董事局不作監管，沒有管治態度。

另外，民主黨立法會議員林卓廷關注有港隊泳手在雅加達亞運舉行前約3個月腳部嚴重受傷，但仍然容許他出賽，質疑遴選機制有問題。港協暨奧委會解釋，體育學院沒有就該名運動員受傷一事，通知港協暨奧委會，泳總當時亦不知情，而當時游泳項目總教練事後解釋，參考了醫生的意見，認為這名運動員可以康復及出賽。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙