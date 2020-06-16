【親子好去處】限聚令放寬後的父親節　賞花滑草玩轉3大親子農莊

▲ 限聚令在父親節前夕放寬，家長不妨帶子女到假日農莊，享受天倫之樂。

新冠肺炎疫情緩和，政府亦宣佈在6月19日起再度放寬限聚令，一家大細可趁父親節外出享受天倫之樂。TOPick精選了三大假日農莊，有齊靚景打卡位兼多個好玩設施，家長不妨周末帶小朋友到農莊賞花、遊玩散心，呼吸一口新鮮空氣。

1. 元朗信芯園 太陽花田打卡

位於元朗新田小磡村的本地農場信芯園在5月23日開始舉辦太陽花節，現場不但有一片逾2萬呎的太陽花田供遊人觀賞、打卡，更有農產品出售。然而在疫情下，農場今年不會舉辦任何公開導賞活動，並要求所有進場人士佩戴口罩，亦會限制參觀人數，確保遊人保持一定社交距離。

▲ 信芯園即日起舉辦太陽花節。（圖片來源：新田梁日信Facebook）

▲ 信芯園的太陽花田佔地超過2萬呎。（圖片來源：新田梁日信Facebook）

農莊詳情

地址：元朗新田小磡村信芯園

營業時間：星期一至日8am至6pm

入場費：$10（入場）, $50（落田）

交通：不設車位，必須乘搭九巴76K或紅色小巴17號前往，於石湖圍站下車，徒步5分鐘到達。

網址：facebook.com/SanTinShunGor

電話：不設電話查詢

2. 蝶豆花園

蝶豆花園位於大埔鳳園，場内除了有彈床、繩網陣、夾公仔機、動物園等設施供一家大小遊玩及參觀，亦特設「蝶豆花長廊」，介紹與蝴蝶、花朵相關的知識。家長也可以和小朋友參加一系列的DIY興趣班及活動，包括蝶豆花特飲製作班、蝶豆花曲奇製作班、蝶豆花種植班、採蜜示範等，促進親子關係。

▲ 蝶豆花長廊打卡位。（圖片來源：蝶豆花園網頁）

▲ 小朋友也參與採蜜工序。（圖片來源：蝶豆花園Facebook）

農莊詳情

地址：新界大埔鳳園路8號蝶豆花園

營業時間：星期一至日10am至6pm

入場費：成人每位$150，送觀光船票丶夾公仔幣等；小童每位$100，送夾公仔幣，亦可玩充氣彈床、製作沙畫。DIY興趣班則另外收費，每位$238。

交通: 可於大埔中心乘搭小巴20M，或於大埔墟站乘搭小巴20P。場内亦設大量臨時停車位置，顧客入場前須預約登記，日泊收費$100，3pm起停泊收費$60。

網址：butterfly-valley.com

電話：6583 5111

3. 禾田喜山種植園

禾田喜山種植園位於沙頭角，設有各式各樣的遊樂設施，包括高卡車場區、搖搖船池、露營區等，更有長達70米的高山滑草道，但部分設施如「泡泡足球」、「巨型悠波保齡球」，因應疫情暫停開放。在遊玩以外，種植園也提供水耕導賞、蜜蜂導賞等服務，加深孩子對大自然的認識。家長如欲帶子女到訪，必須最少兩日前網上預約。

▲ 農莊内的滑草道。（陳偉英攝）

▲ 一家大細在農莊享受天倫之樂。（圖片來源：禾田喜山種植園Facebook）

農莊詳情

地址: 新界沙頭角塘肚村

營業時間：星期六及星期日10:30am至4:30pm；逢星期一至五休息。

入場費：2-3歲幼童$80起、3嵗以上$110起，露營另外收費，詳見農莊網頁。

交通：可於上水港鐵站乘搭小巴55K或巴士78K前往。場外亦設約70個停車位，需預約登記，日泊收費$80。

網址：wadakiyama.com

電話：6010 5978

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責任編輯：李世聰