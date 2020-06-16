最新失業率升至5.9%　達15年來最高水平超越金融海嘯

▲ 政府統計處今日（16日）公布最新3至5月失業率。（馮漢柱攝）

政府統計處今日（16日）公布最新3至5月失業率為5.9%，較上期升0.7個百分點，超越了全球金融危機爆發後5.5%的高位，達到逾15年來的最高水平。

就業不足率亦由升0.4個百分點至3.5%，為接近17年來的高位。

與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率上升至10.6%，為自2003年8月至10月受沙士沉重打擊後的高位，就業不足率顯著上升至6.3%，為有紀錄以來的最高位。其中，餐飲服務活動業的失業率上升至14.8%，就業不足率則高企於8.2%。

另外，建造業的情況惡化，失業率上升至10.8%，就業不足率升至8.2%。多個其他行業的勞工市場情況亦轉弱，尤其在運輸業、資訊及通訊業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

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責任編輯：徐紹軒