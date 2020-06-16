【限聚令】餐飲業人數限制獲豁免　可舉行不同類型宴會如婚宴等

政府今日（16日）宣布放寬限聚令至「公眾地方」的群組聚集50人為上限，不以室外或室內劃分。食物及衞生局局長陳肇始表示，會將「營業餐飲業務處所」列為獲豁免群組聚集，讓社會各界舉行不同類型宴會如婚宴等，一方面可以切合市民的需要，支持本地餐飲業僱用不同階層的員工，有關措施將於6月19日凌晨零時生效。

【限聚令】食衞局：所有公眾場所聚集上限50人 6月19日凌晨零時生效

她又指，會撤銷非酒吧、酒館餐飲業務處所可同坐一桌人數的要求；而酒吧、酒館等表列處所同坐一桌的人數由4人增至8人；遊戲機中心、健身中心、派對房間及卡拉OK等，人數由8人放寬至16人；但蒸氣浴以及浴室等處所仍要暫停開放。她強調，不論是食肆或其他處所，都要保持1.5米距離和量度體溫的措施。

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記者：陳子謙