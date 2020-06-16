【特殊學校】疫情下特殊幼兒訓練被迫暫停　學校主動跟進學生情況感動家長

▲ 疫情下特殊幼兒的訓練被迫暫停，患有先天性多發性關節攣縮症的泳泳十分珍惜每次的拉筋及訓練。（相片由保良局提供）

學校老師很好，不單是關心泳泳的肢體發展，就連泳泳在家不願吃飯都會拍片鼓勵，更會關心我的情緒需要。這份關愛，並非必然。

泳泳媽媽深深感激學校與老師的體貼與關愛。

受到疫情影響，全港學校停課逾數個月。停課不只影響學生的學習進度，亦令許多特殊幼兒的訓練亦被迫暫停。就讀保良局元朗幼兒學習天地的泳泳，患有先天性多發性關節攣縮症，其骨關節的筋骨容易僵硬，需長期配戴矯形手托及矯形鞋，也要定期接受小腿肌腱鬆弛緊縮手術。對泳泳來說，每一節的訓練，每一次的拉筋運動都份外珍貴。

訓練服務暫停家長感徬徨

然而，突如其來的疫情打亂了一切，特殊幼兒中心訓練服務被迫暫停，泳泳媽媽坦言大感徬徨。

疫情爆發期間，防疫物資貴得離地，中心暫停服務，泳泳欠缺恆常訓練，本來要到醫院覆診訂製矯型鞋，也因疫情而多次延期，數月以來只能穿著普通的機能鞋頂替……

面對疫情帶來的種種壓力，無疑令泳泳媽媽情緒低落。

▲ 泳泳的關節容易僵硬，需透過持續訓練來改善活動能力。（相片由保良局提供）

學校派防疫包提供支援

幸得老師在停課期間會定期打電話和短訊聯絡，主動跟進泳泳的情況，除了網上派發家居訓練，又將訓練教材送到家樓下，好讓我每天在家裡與泳泳進行家居訓練和拉筋，以維持其活動能力。

另外，學校亦派發防疫包、營養包等物資，提供適時的支援，讓泳泳媽媽稍為鬆一口氣。

▲ 泳泳媽媽每天都會與泳泳拉筋和進行家居訓練。（相片由保良局提供）

老師拍片鼓勵學生食飯

在教學之外，保良局亦很重視對家長的情緒支援，尤其在疫情的陰霾下，不少家長的心情容易感到焦慮、低落。泳泳媽媽特別感謝老師，「明明我已經模仿學校的生活模式，偏偏泳泳在家不愛吃飯，無計可施下惟有向老師求救，班主任馬上錄製語音訊息和影片鼓勵泳泳食飯。老師一句話勝過我十句話，泳泳聽到老師的聲音『陪伴』自己吃飯，一口接一口，很快便吃光了！」

保良局幼兒服務張以茵服務經理表示，屬下14個特殊幼兒服務單位在疫情期間，老師會按幼兒的個別發展錄製示範教學、提供多元化個別家居訓練教材，並定期與家長通電或視像通話，跟進幼兒及家長的學習和情緒需要，讓超過1,000個有特殊學習需要的幼兒及家庭受惠。

▲ 中心特殊老師及治療師會按幼兒的個別發展需要，提供多元化個別家居訓練教材。（相片由保良局提供）

文章獲保良局授權轉載。

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責任編輯：梁節儀