【資優學生】小五生手板畫奪聯合國藝術賽全球亞軍　媽媽︰不看重輸贏重點在開闊眼界【有片】

▲ 小五生陳永治憑手板畫奪聯合國藝術賽全球亞軍，有賴媽媽的教導。

香港學生向來多才多藝，年僅10歲的5年級學生陳永治（Vinci），於聯合國教科文組織等舉辦的全人共融國際藝術創作大賽中，憑着畫作及英詩勇奪中國區總冠軍及全球亞軍殊榮，刷新該比賽舉辦5年來首位及年紀最小的中國及香港得獎者紀錄。媽媽葉麗雅分享教育心得時指出，小朋友對畫畫是發自內心，從不會看重獎項，也沒有很大壓力，可以聽聽她的分享：

陳永治由5歲以來，已獲得至少50個大大小小的國際繪畫比賽獎項，今次以名為《宣揚和平- Preach Peace》的英文新詩及畫作《愛與希望- Love & Hope》，在全球超過20個國家及地區2,817名參賽者中脫穎而出，獲中國區總冠軍及全球亞軍，亦是「聯合國全人發展藝術會員」最年輕華人學生。

Vinci媽媽葉麗雅是畫家，曾開設畫室，順理成章是他的畫畫老師，他謂當定下主題後，便與媽媽討論及起草稿，今次作品用到其招牌風格手板創作，並將手掌印成象徵着和平的白鴿形狀，畫中更有3名不分膚色種族的小朋友，強調人類共融的重要性，亦深信和平能改變世界及未來。

今次也是他首次憑英詩創作奪獎，以句式公整押韻及簡單生動文字，表達出和平社會的環境與氣氛。

想法成熟的他有留意新聞及時事，更表達對種族歧視的看法，認為每個人也是獨當一面，應該融洽相處，可見他一顆純真赤子之心。而總評判亦盛讚Vinci的英詩節奏清晰明快，流露出兒童純真的心靈與憧憬。

▲ 陳永治（左）憑畫作及英詩勇奪中國區總冠軍及全球亞軍，與媽媽葉麗雅手持得獎作品。（黃建輝攝）

愛閱讀學習詞彙

他對英文也特別有興趣，笑稱5至10分鐘已可完成創作。訪問期間記者試試他的急才，着他示範即興作詩。Vinci構思詩作時唸唸有詞，並善用不同詞彙邊思考邊寫，很快已能寫到十多行詩句，像個小作家般思路清晰，創作力驚人。

原來Vinci小時候於智商測試中，英文詞彙及拼寫部分更達到最高5%資優水平，能力優秀。

葉麗雅指出，孩子的文字創作靈感，多源自閱讀，不同類型的書籍Vinci也愛看，故書架上大部分是一整套英文書，由小說、人物傳記至歷史也有。「他小時候志願是動物學家，最愛看動物書本，包括動物百科全書、圖鑑，不過現時他最愛看漫畫《Dog Man》。其閱讀習慣也跟一般小朋友不同，他先會快速瀏覽一次，之後才慢慢細閱，同一本書他會重複閱讀。」

▲ 家中的書櫃上有數百本英文書，Vinci由朝看到晚，名副其實是書迷。（黃建輝攝）

師承媽媽藝術氣質

Vinci與6歲的弟弟陳溥治（Angelo），同樣是年紀輕輕已贏得多個國際級藝術獎項，兩兄弟自小跟媽媽習畫。她笑言沒強迫兒子畫畫，甚至連比賽都是私下報名參賽，兩人全不知情，因此兩兄弟並非為了比賽而畫，反而是發自內心，真心想去創作才畫畫。

她坦言，一家人對輸贏都不看重，並不視為目標，因此不存在壓力。「贏了獎項可以到外地交流，開闊眼界、汲取經驗及認識新朋友，才是獲獎的最佳得着。他們因要到世界各地領獎，得以到訪一些旅行沒機會到達的地方，如意大利的修道院、奧地利太空總署，也可擴闊視野及思想，這些經驗令他們的童年過得更加充實，對個人成長亦有益。」

▲ 年紀少少已獲50多個國際性獎項，但Vinci由參賽至得獎毫不知情。（黃建輝攝）

▲ 兩兄弟到意大利教堂領獎，跟當地的神學院學生交流。（相片由受訪者提供）

鼓勵支持不強迫

葉麗雅認為讀萬卷書不如行萬里路，不鼓勵兒子死讀書，只要成績不太差已可接受，不會為兒子設限，讓他們自由發揮。

「孩子不能逼迫，最重要是他們找到自己的興趣，作為父母可以在背後支持。」因哥哥對語文有天份，兩歲時已學懂500個英文詞彙，甚至喜歡閱讀字典，所以她不惜購買數百本英文叢書，Vinci在不用監督下，也是自己去閱讀。

因他對英文有濃厚興趣，我才決定送他上國際學校讀書。而弟弟對美勞手工有興趣，於是我們在家裏常備畫紙及顏色筆，又為他收集紙箱、鞋盒、廁紙筒等材料給他創作。

媽媽也明白資優兒童並非十項全能，也發現他們對自己的喜好，會放較多時間。

媽媽說：「兩個小朋友好聽點說是文靜，難聽一點其實比較宅，喜歡靜態活動不愛運動。我曾經也帶他們去踢波，怎料兩人寧願坐在樹下看書。所以他們沒有很多課外活動，都是平常的游泳、乒乓波、外語等，不會將時間表排得密密麻麻，反而由他們自行決定；因此兩兄弟的性格也很鮮明，了解自己的喜好及長處。」

▲ Vinci熱愛創作，輕而易舉能作出短詩及文章。（黃建輝攝）

任孩子自由成長

疫情期間，家長多了時間在家陪伴子女，葉麗雅也不例外，她笑言發現Vinci真的長大了。

愈來愈獨立，會自動自覺上Zoom學習。他本身很愛發問，沒有老師在旁，有不明白的地方惟有自己上網找資料。他又會充當技術員，幫弟弟用電腦，課餘時間也會自己安排。閱讀及上網之外，亦有適當的玩耍，正常小朋友也愛玩玩具、打遊戲機，不能老是溫習讀書。

Vinci及Angelo還有一個3歲的弟弟Raphael，是否會步媽媽及哥哥後塵呢？「現在他還很年幼，應該到大約4歲時才看到他喜歡甚麼。現時發現他的運動細胞比哥哥們發達，不偏食所以長得高大，而且喜歡跑來跑去。至於3人長大後是否要當藝術家，也視乎他們自己興趣及選擇，我的要求也不高，最緊要生活得開心快樂。」

▲ Vinci、Angelo及Raphael三兄弟在家相當熱鬧，相處尚算融洽。（黃建輝攝）

記者：張頌婷