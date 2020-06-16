【因禍得福】健身達人夫妻誕子後失去愛情雙雙出軌　「筋肉爸爸」年輕中風醒覺挽回婚姻

▲ 38歲筋肉爸爸去年突中風倒下，幸得妻子支持，正慢慢康復中。

38歲台灣著名健身達人「筋肉爸爸」，是健身教練兼健美選手，去年突然不幸中風，妻子「筋肉媽媽」得悉丈夫病危時一度崩潰。筋肉爸爸經復康治療後，現時走路需靠拐杖輔助，亦因禍得福修補了夫妻關係。筋肉媽媽近日上節目剖白夫妻關係，兩人因誕子後一度失去愛情，更發現丈夫曾2次出軌，夫妻瀕臨離婚邊緣。

據台灣傳媒報道，著名健身夫妻檔網紅筋肉爸爸和筋肉媽媽，結婚9年育有一名6歲兒子。筋肉媽媽近日在綜藝節目中透露，在她懷孕時，首次發現丈夫有外遇，跟一名已有男友的女子在社交網站過從甚密。

▲ 縱然兩人曾雙雙出軌，但最終返回對方身邊，努力挽救婚姻。（相片來源：筋肉爸爸facebook）

趕走小三卻埋下心結

她覺得很丟臉，怒氣沖沖入廁所跟丈夫對質，更以跳樓要脅他交出女方電話，之後致電女方臭罵一番。雖然斬斷了兩人來往，卻埋下心結。

另一次，筋肉媽媽生完BB後患了產後抑鬱，重返職場心情平復一點後，又收到舊同事傳來照片，影到筋肉爸爸跟另一名女生在咖啡室有親密舉動。

兩夫妻關係像「創業夥伴加室友」

筋肉媽媽這次沒有大吵大鬧，回家冷靜地向丈夫查個究竟，得悉小三是筋肉爸爸健身室一名大客，常在上課前相約他喝咖啡。雖沒有演變成婚外情，但已令兩夫妻的感情裂縫加深。

▲ 兩夫妻育有一名6歲兒子，爸爸中風後對兒子造成心理陰影，一度為兒子求助。（相片來源：筋肉爸爸facebook）

她形容，兩夫妻的關係就像「創業夥伴加室友」，只為了兒子才勉強維繫婚姻，彼此已失去了愛情，甚至有生厭的感覺。

妻子找外遇填補心靈空虛

在心靈空虛下，筋肉媽媽開始跟一名工作夥伴愈走愈近，一起約會談心，令她一度以為重拾戀愛感覺，後來發現自己其實不愛他，只是想從外遇中找回自己。

就在她想斬纜之際，丈夫發現了「情夫」，兩男還在街頭大打出手。夫妻關係跌至冰點，筋肉媽媽欲提出離婚，但因為內疚，又承受不住傷痛，返回娘家冷靜兩星期後，決定繼續婚姻，與丈夫學習修補關係，例如去餐廳約會、把酒談心。

▲ 一場大病，兩夫妻才明白對方的重要性。（相片來源：筋肉爸爸facebook）

感情回升 丈夫突中風倒下

起初兩人相對無言，慢慢加強溝通後，感情逐漸回升。正當夫妻關係有起色時，筋肉爸爸在37歲壯年，突然中風倒下。

經詳細檢查後，相信與他的家族病史有關，且他有凝血功能問題，還有經常捱夜過勞，睡眠長期不足。一直視爸爸如英雄的兒子，無法接受爸爸倒下，嚇得當場大哭，媽媽需尋求兒童專家協助。

▲ 筋肉爸爸外表健壯，去年突以37歲之齡中風，幸好正慢慢康復中。（相片來源：筋肉爸爸facebook）

妻子︰彼此能講話原來這麼珍貴

不過，也因為這一次中風，筋肉媽媽才印證了丈夫在自己心目中的地位。

原來彼此還能講話，是這麼珍貴的事情。

6月12日，剛好是兩夫妻結婚9周年，她也在facebook發帖文反思，縱使經歷過許多痛苦，但讓她回到9年前再選一次，她還是會選擇結婚，因得到比失去的多。

即使經歷過醜陋的摧毀，愛情就好比嫩枝芽，是可能在一夜之間重新回到身邊的。

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責任編輯︰林綺玲