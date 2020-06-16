【食用安全】10種不應冷藏的食物　薯仔亂放雪櫃高溫烹調或產生致癌物

▲ 10種不應冷藏的食物，薯仔亂放雪櫃高溫烹調或產生致癌物。

不少人會將食物放進雪櫃，希望可以保鮮。但並非所有食物都適宜放進雪櫃，效果可能適得其反。美國國食品及藥物管理局早前指出，薯仔放進雪櫃後果嚴重，若再以烤焗或油炸等高溫方式烹調，食用後或產生致癌物。另麵包、蛋糕、蕃茄及牛油果等9種食物亦不宜放入雪櫃。

1.薯仔

美國食品及藥物管理局及美國國家癌症研究所早前指出，薯仔放入雪櫃後，薯仔中的澱粉會更快轉換成糖分，口感變得更粉。若再以烤焗或油炸等高溫方式烹調（逾120度），會令糖分結合氨基酸產生致癌物丙烯酰胺，食用後便會增加患癌風險。建議平時用報紙包著或放進紙袋，儲存在陰涼地方便可。

而美國「好管家中心」（Good Housekeeping Institute）早前發表一份指引，指出以下9款食物不宜放進雪櫃。

2. 麵包

麵包放在雪櫃，會更快腐壞乾掉。中心建議，應保存在乾爽地方，或者存放在麵包袋。

3. 蛋糕

除非有鮮奶油，否則蛋糕亦不需存放在雪櫃，密封存放3日都沒有問題。

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4. 牛油果

生的牛油果不能吃，若想快點熟，其實放進雪櫃完全無幫助，正確方法應是收藏在香蕉旁。

5. 蕃茄

蕃茄不宜放進雪櫃，因為溫度越低，其鮮味越淡。

6. 蜜瓜

蜜瓜切開前，沒有放進雪櫃的需要；切開後，就應先以保鮮紙包著，然後再放進雪櫃。

7. 咖啡

咖啡豆絕不應該放進雪櫃，因為會吸走其味道；正確方法是以密封方式存放。

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8. 蜜糖

蜜糖不易變質，無需要放進雪櫃，普通櫥櫃即可。

9. 洋蔥

如果將洋蔥放進雪櫃，很可能會影響其他食物的，所以應將之放在通風、乾爽的地方。另外，如果害怕發芽，可將之放在暗位。

10. 蒜頭

將蒜頭放進雪櫃，完全無助延長保鮮期。正確方法是放在通風乾爽的地方。

蔬果存放有學問，蔬菜統營處網頁早前列出哪些蔬果可以及不需要放入雪櫃存放，詳情即睇：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣