【限聚令】陳肇始：政府將資助港大及中大化驗所添置儀器　以擴大病毒測試能力

▲ 陳肇始指政府將擴大病毒測試能力。（梁偉榮攝）

有關限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，即第599F章、599G章限制措施在6月18日再次屆滿，政府放寬限聚令措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）與食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基，公布最新情況。

【限聚令】食衞局：所有公眾場所聚集上限50人 6月19日凌晨零時生效

陳肇始指疫症難以於短期內消失，未來將以「新常態」維持社會運作，有關最新限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，即第599F章、599G章限制措施在6月18日再次屆滿，有見近日疫情漸息，限制措施將放寬，惟政府指將擴大病毒測試範圍，以了解社區中的實際情況。

她指有見5月再有源頭不明的個案，政府指將擴大病毒測試範圍，包括加大檢測能力、擴大檢測範圍，以「早識別、早隔離、早治療」為目標。她表示本港的檢測量逐步上升，截至6月13日，已完成近29萬多個檢測，如以100萬人口計算，已有38萬5千個檢測。

醫管局亦已擴大加強實驗室檢測計劃，有病徵的住院人士需要進行檢測，即使病人入住護養院精神院及殘疾人士院舍時亦需要取樣檢測，以保護社區中的高危群組；醫院中的普通科門診及急症室同樣會為有病徵病人提供檢測。此外，衛生署已為全港私家醫生提供免費檢測服務，全港18區中藥診所亦有提供樣本收集包。

她續提到檢測涵蓋高風險人士及大量和市民接觸的人員，如派發樣本瓶予護老院舍員工、專營巴士公司工作人員、機場工作人員等，當中屬社區監測的檢測已有9000個檢測結果，均為陰性。葵青地區康健中心向市民發放樣本。

政府亦為公共衞生檢測中心及中大及港大醫學院添置儀器，並在儀器啟用前延長化驗所的工作時間；又與私人化驗所商討，鼓勵業界增加測試能力，以增加香港整體檢測量及檢測能力。

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記者：郭家穎