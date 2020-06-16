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【交通補貼】港鐵7月起車票8折優惠　都會票及全日通減價100元

精明消費 16:38 2020/06/16

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

港鐵7月1日起推車票8折優惠。

港鐵早前公布將於今年7月1日至明年1月1日期間，提供為期6個月的「程程20%車費扣減」。除增加車費折扣給所有使用八達通的乘客之外，期內所有全月通一律減價100元，5款全月通加強版和港鐵都會票均減價100元。

政府早前宣布港鐵將於7月起減價兩成後，港鐵落實將於今年7月1日至明年1月1日期間，提供為期6個月的「程程20%車費扣減」，是現時3.3%扣減的加強版。

此外，港鐵都會票及5款全日通加強版，將劃一減價100元。

5款全日通加強版 現時售價 減價後
上水 / 烏溪沙 – 尖東 485 385
屯門-南昌 515 415
屯門-紅磡 600 500
東涌-南昌 405 305
東涌-香港 635 535

港鐵都會票的售價現時為435元，40日內可以搭40程，並適用於64個市區車站，7月1日後則減價至335元。

交通補貼門檻7月起降至200元，最高可領取全額400元津貼，即睇【下一頁】

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責任編輯：王明芳

著數優惠 補貼 港鐵

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