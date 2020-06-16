【酒店美食】港島香格里拉龍蝦吧推全新菜式　經典威靈頓牛柳蘋果撻令人驚喜

▲ 威靈頓牛柳(998元/兩位用)：在牛柳上塗上一層秘製蘑菇蓉，再蓋上酥皮烤焗至金黃酥脆。軟腍呈微粉紅色的牛柳與牛肉燒汁配合得天衣無縫。(餐廳提供圖片)

香港疫情有放緩迹象，不少餐廳都推出全新菜式吸引食客，其中包括港島香格里拉大酒店龍蝦吧餐廳，酒店的行政副總廚杜嘉維（Cary Docherty）與主廚陳子健，二人共用了接受兩個月時間設計全新單點的歐陸菜式，包括8款前菜、7款主菜、6款上等烤肉及6款甜品，十分豐富。

前菜中有不少特色美食，如羊肚菌蘑菇蓉及香草醬配烤牛油軟包，這款小食就用上豐富維他命D及鐵質的羊肚菌做主角，配上蘑菇蓉和香草醬，跟用牛脂香烤過的鬆化多士磚塊一同品嘗，味道充滿層次感。

▲ 香烤帶骨豬肋排(380元/330克，380元)：肉質嫩滑，點上自家製的醬汁，更覺美食。(餐廳提供圖片)

▲ 港島香格里拉大酒店龍蝦吧餐廳最近推出多款新菜式，包括羊肚菌蘑菇蓉及香草醬配烤牛油軟包(238元)。(餐廳提供圖片)

主菜方面也充滿驚喜，不得不提傳統法式芝士焗龍蝦、威靈頓牛柳、香烤帶骨豬肋排和肉眼扒，從賣相至味道，讓食客體驗到兩位師傅的紮實功架。

其中的香烤帶骨豬肋排，特選頂級西班牙豬肉帶骨肋排部位，燒烤後仍然保留多汁嫩滑，煎封過的表面帶有微微焦香，蘸點自家調配的烤肉醬汁，讓人回味無窮。

▲ 反烤焦糖蘋果撻配馬達加斯加雲呢拿雪糕(188元)：熱呼呼的蘋果撻配上冰凍的雪糕，一冷一熱，口感過癮。(餐廳提供圖片)

甜品也有不少選擇，如賣相精緻的反烤焦糖蘋果撻配馬達加斯加雲呢雪糕，特別選用法國Pink Lady蘋果，並經過多重冷凍處理後，達至酸甜度適中且果香份外濃郁的狀態，蘋果煮至焦糖化後鋪上酥皮烤焗。微暖、口感鬆化的蘋果撻伴上香濃雲呢拿雪糕，為這一頓美宴畫上完美句號。

地址：中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店6樓

電話：2820 8560

記者：招美寶