【食品安全】夏日食物中毒個案上升　半生熟及外賣食品高危

▲ 食物中毒導致腹瀉及肚痛，嚴重甚至出現脫水狀態。（相片來源：Getty Images）

天氣炎熱特別容易病從口入，早前洪瑞珍三文治食物中毒事件，讓人再次關注夏日食品安全。肚痛、腹瀉令人難忍，今次請來家庭醫生林永和，為我們解說食物中毒的成因、病徵以及預防方法。

雖然食物中毒並非季節性，不過在夏天的而且確發生得較頻密，近來新冠肺炎疫情，亦間接帶來更多個案。林永和醫生說：「我們前綫醫護人員發現最近有一個現象，因為新冠肺炎疫情關係，人人戴上口罩，患上呼吸道疾病的病人有所減少，不過因為進食而出問題反而增加了。主要因為夏天的細菌繁殖得較快，而且食物存放不當等因素，導致腸胃炎甚至食物中毒的機會上升。」

▲ 家庭醫生林永和指出，近日與腸胃炎及食物中毒有關的病例有所增加。（相片來源：資料室）

食物外賣外送致病

細菌性食物中毒主要來自3種病菌，包括沙門氏菌、大腸桿菌及金黃葡萄球菌。蛋類製品、生或未經煮熟的肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品、受污染的水源等，另外常見於涉及人手處理而其後並無翻熱的食物，如三文治、沙律、蛋糕及酥餅等，也是導致食物中毒的原因。

林醫生說，原來現時因為疫情關係，很多人也習慣叫外賣。但可能戴着口罩不方便，或是預先叫定，等一會後才進食，以及使用外賣速遞服務，也是問題來源。食物不即時吃掉，或者煮好擺放很久才運送、傳送時間太長，就容易滋生細菌，尤其在炎熱的夏天更甚。

▲ 現在很多市民也習慣買外賣回家或公司吃，不即時食用就會有食物中毒風險。（相片來源：資料室）

自煮處理不當

早前不少人又因為留家工作，在家自煮的機會多了，如果食物存放不恰當，如生熟食物不分開處理、保鮮紙包得不好，也會導致交叉感染。吃不完的食物沒有好好儲存，再翻叮或加熱時不夠熱，也有機會導致腸胃炎及食物中毒。更曾有病人因為吃了過期食品以及運送途中變壞的食物，而出現集體性食物中毒。

腸胃炎亦有其他成因，諾沃克病毒在秋天較為流行，不過因為吃海鮮而引起的霍亂病毒、貝類中毒，甚至「掃街」吃街頭小食引發的腸胃炎，都是無分季節，而因為傷風感冒症狀引起的肚痛及腹瀉也很常見。所以出現病徵時，要找到源頭及原因所在，才能對症下藥。

▲ 生蠔中容易帶有諾如病毒、弧菌、鎘和鉛等重金屬污染等，屬於高危食品，進食前要特別小心。（相片來源：資料室）

腹瀉肚痛出現脫水

如進食了受細菌、過濾性病毒污染的食物，患者可能會在進食後1至36小時內出現腹瀉、肚痛、嘔吐、暈眩及發熱等徵狀。雖然罕見，但最極端可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。最重要是了解成因，輕微的話可以吃藥，用暖毛巾敷肚減輕痛楚、戒口及休息，喝多點暖水以防出現脫水症狀，不用特別飲用電解質飲品。如發現病徵持續，以及出現小便變深色、眼睛嘴唇乾澀等脫水症狀，則不能掉以輕心，要立即求醫。

▲ 食物存放不當，如雪櫃不夠凍、生熟食物放在一起也是致病原因。（相片來源：資料室）

食物宜即食不宜儲存

預防食物中毒，林醫生建議無論任何食物都要盡快食用，如果放入雪櫃的話，再次用微波爐叮熱也不理想。因為翻熱的話，要保證加熱至100度才能殺菌，很多時只有60至70度左右，就很容易出事。食物中有生及熟食材最高危，進食時最重要使用公筷，沾上口水的餐具接觸食物會滋生細菌。

早前因為疫情關係，不少人清洗食物及蔬果時也會消毒，林醫生提醒其實用清水洗淨已足夠，可以去皮的話較佳，最重要是煮至熟透。如果真的要使用化學劑清洗蔬果的話，要留意成分並清洗足夠，以免有殘留。購買食物時選購適量，不應大量囤積存貨，以防變壞。冷藏食物要徹底解凍及煮熟才可食用，儲於冰格的食物，應先放在雪櫃下層或用流動的自來水解凍。避免把食物放在室溫下解凍，以免細菌繁殖。

煮食保持衞生亦相當重要，現時因為疫情，大部分人也會留意保持雙手清潔，處理食物前後、如廁後、飯前或處理垃圾後，必須用洗手液和清水洗手，並用乾淨的毛巾或抹手紙抹手。細節如試味時，應用匙羹或筷子而非用手指，以免病菌由指頭帶到食物上。只要小心處理食物及個人衞生，不胡亂吃東西，出現食物中毒的機會亦會自然降低。

記者：張頌婷