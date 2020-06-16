不老福山雅治與石田百合子　《日間演奏會散場時》談一場大人的戀愛

▲ 51歲福山雅治與50歲石田百合子，飾演有一定事業成就的中年男女，周旋在理智與感情之間。

人生在世，孤獨來孤單走，若然找到一個懂得你的悲傷你的微笑的人，別放過良緣，能共走一段路有多遠就多遠，因為有些人一旦錯過就不再。正如福山雅治與石田百合子入行多年卻是初次合作的《日間演奏會散場時》，就是講一對一見鍾情又心靈契合的男女，卻因一些人一些事而錯失彼此，千迴百轉，大人式戀愛的苦澀與無常，莫過於此。



在世間尋覓愛侶，尋獲了但求共聚，遇上了對的人卻要在錯的時間分開，最愛的人偏不在身邊，明天上映的日本片《日間演奏會散場時》探問的就是這些人到中年的遺憾與無奈，由同是1969年出生的福山雅治與石田百合子合演，不作他人選。

現實中，仿似食了特強防腐劑的他們是公認的逆齡美魔女及男神，男的曾自認擁抱不婚主義卻在2015年結婚隨後生子，女的繼續樂享單身貴族的獨身快樂，最能體會熟齡男女面對婚姻戀愛的抉擇和進退失據。

▲ 屬同一世代卻初結戲緣的福山雅治與石田百合子，這對新鮮情侶組合在日本掀起很大的話題。

事實是近年的影視製作人，也覷準這個飽經歷練的新中年觀眾階層市場，找來同是差不多40歲開外的熟齡演員，演繹別具生活質感的電影及電視劇，引發觀眾共鳴，如日劇《大叔的愛》系列、港片《逆流大叔》、法國片《浮沉大叔》，就連大熱人氣韓劇《機智醫生生活》，都是講5位相識20年的40歲醫生生活點滴。

新片《日間演奏會散場時》同樣談及哀樂中年，而「樂」不止解作快樂，於本片更有多一層關於音樂的意思。

冷靜與熱情之間

去年11月在日本上映的《日間演奏會散場時》，改編自平野啟一郎於2015至2016年連載的同名暢銷小說，講述古典結他天才演奏家蒔野聰史（福山雅治飾）與獨立幹練的駐巴黎記者小峰洋子（石田百合子飾），自東京演奏會第一次邂逅後，已互相深深吸引，期時聰史在音樂創作迷失方向，並開始厭倦演奏，他的笑話只有洋子聽得懂，而她亦深被他的音樂魅力所吸引，其價值觀也讓他刮目相看。

▲ 在演奏會散場時，於首次相遇已決定日後相伴的兩人，陰差陽錯下各自走上不同人生。

兩個相知的靈魂，不斷在工作、地理阻隔或天災因素下，在日本、巴黎、紐約3個城市間匆匆錯過。實際只見過3次面的「陌生人」，早認定對方就是此生摯愛，直到聰史終於勇敢向洋子表白訴衷情，伊人卻已有未婚夫……

平野啟一郎於23歲還在京都大學唸法律系時，就以《日蝕》奪得文壇最高榮譽芥川龍之介獎，被譽為「三島由紀夫再世」，拿下渡邊淳一文學獎的《日間演奏會散場時》，是他首次挑戰大人的戀愛物語，貫徹其希望讀者透過故事中的人物思考自己人生之風格。

▲ 近年曾參演《星光睡美人》、《娼年》的櫻井由紀，飾演影響聰史和洋子戀情的關鍵人物。

書中男女主角6年來的散聚和遺憾、似有還無但深刻雋永的愛慕，打動不少日本讀者，連日本女性最喜歡的氣質女星石田百合子也是書迷，她接拍電影前已在Instagram分享自己的讀後感：「我每一字句細細品味，已沉浸了在這個故事裏。」

對比原著，電影版修改了不少情節，包括洋子再次回到日本、聰史有4年沒碰音樂，以及一直暗戀聰史的經理人（櫻井由紀飾）之付出等描寫。

一對原是各方面都「Sync」到的璧人，卻多次錯失彼此，令人唏噓，而福山雅治與石田百合子則演活了中年男女之間冷靜克制又不失熱情的分寸掌握，戲中以音樂、夢想、戀愛作主題，則被網友及觀眾稱許為「精準捕捉到現今社會的愛情觀與人心」，猶如日本版的《星聲夢裡人》（La La Land）。

▲ 老戲骨古谷一行飾演戲中聰史的結他師傅。

對白音樂影像三結合

曾與福山雅治於《神探伽俐略》系列合作的導演西谷弘改編本片時，最重視「對白、音樂、影像」這三大元素，所以和編劇井上由美子細心改編劇本，盡量不破壞原著對白的風貌。

音樂方面，因為故事是以古典結他手為主，所以他希望以古典結他音樂貫穿全片，片中不但充滿演奏場面，高潮戲份也是以演奏會為軸心，亦選用古典結他音樂作配樂來串連起伏的劇情。

▲ 《幸福的硬幣》是聰史跟洋子初相識後，在電郵中提到的故事，也是電影主題曲之名。片末福山雅治在古典結他演奏家福田進一指導下，已可獨自演奏這首曲目。

身為創作歌手的福山雅治，雖然本身也是木結他和電子結他的高手，卻被古典結他演奏方法及風格考起，遂向作者的靈感來源、日本古典結他大師福田進一求教，重新學習技法。

他竟可短時間特訓成為古典結他手，更把主角的情緒放入演奏之中，壓軸一場演奏看得人動容，連大師也稱讚他是「天資聰穎的音樂家」。

▲ 石田百合子在這幕恐怖襲擊後質問巴黎警方戲大show法文。

石田百合子亦為了演活長居巴黎的國際通訊社記者而學法文，戲中一幕質問法國警官關於恐襲消息，她全程用法文追問，壓迫力十足。

為表現戲中愛情故事的成熟知性風格，導演選擇用菲林拍攝，希望影像能帶出一種如經典紅酒的醇厚芳香感覺，他更慶幸影片是在巴黎聖母院火災前拍攝，把聖母院仍然漂亮地屹立巴黎的面貌收錄在菲林上，珍貴非常。

Info

《日間演奏會散場時》

上映日期：6月18日

片長：123分鐘

級別：IIA



記者：鄺素媚