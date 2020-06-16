【新冠肺炎】本港今日沒有增確診個案　祿泉樓847個第二輪檢測樣本全為陰性

▲ 祿泉樓847個第二輪檢測樣本全為陰性。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（16日）下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為1,112宗確診個案和1宗疑似個案。

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同時，衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作，並已透過房屋署向祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次2019冠狀病毒病檢測。截至今日下午4時，中心已於祿泉樓收回及檢測847個第二輪的深喉唾液樣本，全部對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒呈陰性反應。



中心強烈呼籲居民依照指示收集深喉唾液樣本，並於指定日期（今明兩日）內提交，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測。發言人提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：郭家穎