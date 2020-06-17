【香港製造】斥200萬建香港製造食材網店　網站總監：要宣揚港產品牌一樣掂

▲ 有心人黃潔瑩有見及此，半年前斥資200萬，建立一個以本土品牌食材為主的網購平台，希望讓多些香港人知道香港製的品牌一樣掂，藉此發揚本地的飲食文化。

坊間食材網站多不勝數，以專賣本地食材品牌的網站亦不少，但大多以自己品牌為主導。隨著香港人的消費購物模式轉變，加上愈來愈多本土品牌的興起。有心人黃潔瑩有見及此，半年前斥資200萬，建立一個以本土品牌食材為主的網購平台，希望讓多些香港人知道香港製的品牌一樣掂，藉此發揚本地的飲食文化。

▲ 網頁介面簡約清新，介面亦一目了然。(網上截圖)

黃潔瑩(Dorothy)當了20多年銷售及市場營運主管，由高檔的珠寶、服飾、銀行至傳媒機構都有，對如何銷售一個品牌或產品理應手到拿來吧，豈料她的答案是否定的。

「過往的品牌和以往的日子都有足夠的財力作支援，其實不難做。但今時唔同往日，這一年的社會變化太大太快，過去的成功經驗不能完全應用於此時。」她說。

▲ 近日大熱的燒房焗霸醬($200)，因著杜汶澤用來煮過花辣後，長期賣斷市。(黃建輝攝)

反而過往的人際網絡和學習到的新觀念、新知識卻幫了她一把，「因為以前做過傳媒，最先頭部隊學造Website、手機App；做過銀行知道網上購物流程、付錢平台營運概念等，都是在籌備此網站時的很大幫助。」

▲ 本土產米品牌二澳，推出本地人系列，和不少小品牌廚師合作，創製出不少味道特別的醬料，如檸檬香茅蒜蓉醬、意 大利番茄乾紅醬(各$78)。(黃建輝攝)

人際網絡佳

正所謂「在家靠父母，出外靠朋友」，她深明這道理，亦慶幸有各方面的專才朋友相助，例如網頁設計、產品攝影、運輸物流等。

她的貴人不僅有各方技術專才，而且更多是提供本土食材品牌給她的前同事朋友們，「這是我的弱項，因為以前少接觸飲食客戶。一經接觸就發現原來有不少同道有心人，無論是老字號或年輕一代創業的品牌，在洽談合作期間，發覺他們對香港都有著一份難以言喻的情感，並且對自己的產品有堅持和熱情。」

▲ 留家廚房每年限定的自製醃子薑($125)，這裏都有得賣，Dorothy說感謝劉晉的幫忙。(黃建輝攝)

現時，她網站內的產品約有300種，都是一些麵食、醬油、調味料、茶葉、罐頭、飲料等，當中香港品牌約有15個，台灣的則有10個，做到代理的有5個，都是較少在大型超市或食品連鎖店內買到的，短短半年內有這個成績實在不俗。

▲ 港優良推出的古法煉黑毛豬豬沖油($53)，用來加隻生蛋於熱飯上再撈豬油，甚是邪惡。(黃建輝攝)

▲ 許多人都不知道香港有鹽出產，西貢鹽田梓便是一例，近年開始少量產($60)，天然的鹽田梓海水和西貢陽光。(黃建輝攝)

她謙虛地說，自己還有許多改善和進步空間，「這半年的團隊磨合尚算步入穩定，網上零售還要多改進，而且開始要加緊向一些工會、組織推銷多些批發，才可令產品的流轉更快，讓更多人知道這些品牌的存在，從而能認識他們的出品及其背後理念。」

招聘年輕人

回想開網站初衷時，她只是本著希望能為香港出一點力，她說網店始於社會運動期間，經營於新冠肺炎來襲時期，心想實在是一次可遇不可求的難得做生意經驗。「人人都想自己在一個好社會中過著好生活；而建構一個好社會最大的資產是人，尤其是年輕人。作為上一代的我們，有責任要好好對待他們。」她語重心長地說。

難怪在辦工室兼貨倉內，見到的都是年輕的一代，「對啊！他們大部分是兼職，網站公司聘請年輕人是常識吧，他們玩Social Media熟過我啦！另外，跟車送貨的團隊都是後生猛男，搬得抬得㗎。」她說。

▲ 台灣品牌東和拌麵($50/4包)，有蒜香辣和擔擔味道選擇，辣度和麵質都很高水準。而黑、白芝麻油都是品牌的高質 貨品。(黃建輝攝)

▲ 貨倉與辦公室何合而為一，是節省成本的方法。(黃建輝攝)

最後，問她預計網店能在何時回本？她答這才是剛開始，每月能賺到足夠支付員工和運輸的成本，已經很不錯。她笑說暫時的目標，就是希望接下來的月份可以賺到自己的人工，便會是對網店和自己一個很好的鼓勵了！

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