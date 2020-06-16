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5月新領取失業綜援申請大跌45.3%　整體綜援個案按月減少0.2%　

社會 17:02 2020/06/16

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社署指，5月份整體領取綜援的個案較4月份減少428宗，按月跌幅為0.2%。（資料圖片）

社會福利署發表最新領取綜援個案數字，5月份整體領取綜援的個案較4月份減少428宗，按月跌幅為0.2%。而5月底領取綜援的個案總數為227,082宗，受助總人數為316,440。
 
就個案類別分析，雖然5月失業類別個案總數較4月上升1.4%至18 427宗，失業類別的新申請數字按月下降45.3%。而個案數字錄得下跌的包括低收入類別個案，按月跌3.7%至2,926宗；年老類別個案下跌0.6%，有134,446宗。

個案數目增加的有單親類別個案，上升0.6%至24,758宗，另永久性殘疾類別個案和健康欠佳類別個案均上升0.4%，分別有17,191宗和25,112宗。

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責任編輯：徐紹軒

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