【港版健康碼】政府初步同意檢測結果有效期為7日　研引入競爭減檢測成本

▲ 食衞局正與廣東省和澳門衞生當局商討健康碼安排，

新冠疫情放緩，港府正研究推出港版「健康碼」，與內地及澳門政府研究互認安排，以便進一步恢復粵港澳的的經貿合作。食物及衞生局局長陳肇始表示，正與廣東省和澳門衞生當局商討，健康碼或檢測只是一個工具，令三地互相取消檢疫安排，目前初步認為，7日內的檢測呈陰性是一個有效的結果，其他細節仍在商討。

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她又指，檢測價錢是另一個問題，隨著放寬不同地方的流動，商經局亦考慮實施旅遊氣泡，對私營檢測的需求必會增加，事實上食衞局衞生署與不同本地化驗所會面，希望可以引入更多競爭，令價錢可以有所調整。

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食衞局副秘書長（衞生）陳偉基表示，一直與廣東省和澳門衞生當局商討，透過一個互認檢測結果的安排，可以互相豁免三地入境檢疫安排。

他又指，相關工作一直進行中，在個聯防聯控的框架下商討，但前提是疫情防控許可下，希望可達成一些安排，三地政府正密切商討，有最新結果會盡快公布。

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記者：陳子謙