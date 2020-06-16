【限聚令】陳肇始：限聚令沒有政治考慮　最新的50人限制不分室內外

▲ 陳肇始指限聚令會於未來逐步放寬。（梁偉榮攝）

有關限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，即第599F章、599G章限制措施在6月18日再次屆滿，政府放寬限聚令措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）與食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基，公布最新情況。

【限聚令】食衞局：所有公眾場所聚集上限50人 6月19日凌晨零時生效

新措施下放寬公眾場所聚集人數的上限，考慮最新公共風險後，不分室內或室外，所有公共場聚集人數放寬至50人，由6月19日凌晨零時生效，限制措施延長14天，不過豁免營業餐飲處所，容許舉行不同類型的宴會，例如婚宴。

陳肇始重申50人的標準當中沒有政治考慮，也沒有針對室內外，並引述澳洲及美國在放寬措施上，都放寬至20人及50人，她指放寬會逐步實施。她強調，不論是食肆或其他處所，市民都應戴上口罩、保持1.5米距離和量度體溫的措施。

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記者：郭家穎