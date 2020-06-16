調查：逾7成失業人士沒有信心半年內找到工作

▲ 民建聯月初一份調查顯示，逾7成失業人士沒有信心半年內找到工作。（尹櫻霖攝）

受新冠肺炎疫情及反修例風波夾擊，令本港失業率攀升。民建聯本月初調查顯示，74%正在失業的受訪者對於能半年內找到工作，表示「沒有信心」，29.8%受訪者指出，已失業一年以上。

至於有工作的受訪者，被問到「有否面對工作壓力」時，48.3%受訪者表示，「感到非常大、有幾大壓力」，50.5%受訪者示，擔心工作前景會受反修例運動和新冠疫情影響。民建聯立法會議員柯創盛認為，政府在市民心理支援方面「睇漏眼」，應要為市民啟動更多心理支援。

調查結果顯示，32.4%處於失業的受訪者表示，不認知政府提供的支援失業人士計劃，柯創盛認為，這反映政府未有進行足夠宣傳，向市民推廣有關計劃，政府應要加強進行有關宣傳。

民建聯於5月下旬至6月上旬時，進行電話隨機抽樣訪問1154名市民。

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記者：尹櫻霖