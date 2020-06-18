【第3號癌症殺手】脂肪肝可演變成肝癌　營養師拆解成因及處理方法：只吃蔬菜不能減內脂

▲ 營養師表示，只吃蔬菜、果汁，可以減重但不能減內脂，或令脂肪肝情況變差。

脂肪肝是本港常見的都市病。香港中文大學過去的普查發現，本港有近1/4人患脂肪肝，推算約100萬名港人患脂肪肝，其中非酒精性脂肪肝幾乎無病徵。「營養生」Negimen創辦人兼營養師Ken So在facebook指出脂肪肝的定義、成因，以及正確處理脂肪肝的方法。

脂肪肝的定義

普遍定義為：肝臟約5%為脂肪，都屬脂肪肝，同時可視為肝發炎的情況。

人體脂肪分為兩種，一種是皮下脂肪，另外是內臟脂肝，脂肪肝屬於內臟脂肪那一種。

脂肪肝常見成因

1. 過量進食可精製醣

2. 酒精

3. 長期服用藥物

4. 長期睡眠不足

5. 壓力

6. 加工食物

患上脂肪肝後可出現的結果

脂肪肝三步曲：脂肪肝→脂肪肝硬化/纖維化→肝癌

脂肪肝的出現，一開始身體只是多了脂肪，肚腩脹了，沒太大影響。惟情況較嚴重時，會導致皮膚痕癢，睡眠變差，精神狀態下降等。「吃少一些，運動多一些」並不能解決問題。

應該如何檢查？

出現脂肪肝時，仍有機會可逆轉，但當肝硬化情況出現時，則無法逆轉了。

可按照以下步驟處理：

1.了解更多脂肪肝的資料

2.檢查脂肪肝屬於哪個階段

3.檢查方法的順序：

醫療級別身體成份分析（Tanita mc 980 plus/Inbody 770 )→初步檢查內臟脂肪及中央脂肪的面積及重量，由有處理過大量脂肪肝個案經驗的專業營養師評估情況。

超聲波（Ultrasound）或掃描(Scan）：超聲波（Untrasound）、電腦斷層掃描（CT Scan）或磁力共振掃描（MRI Scan）可製作肝臟造影，顯示肝臟是否有任何脂肪。

肝纖維掃描（Fibroscan）：與超聲波相似，可顯示肝臟的疤痕。

注意：

現時並無任何特定的診斷檢測脂肪肝，在臨床上，最基本檢查是醫療級別身體成份分析，由營養師操作。

超聲波及是肝纖維掃描由肝臟醫生操作，較快捷。

醫療級別身體成份分析收費較便宜。 超聲波及肝纖維掃描相對昂貴，但準確度更高 。上述檢查分析，均需要飲食配合，由營養師進行詳細飲食分析。

脂肪肝處理方法

一般情況下，在醫療級別身體成份分析檢測中，若內脂指標高，可以控制體重及減少內脂，在3至9個月中能改善的機會十分高。

錯誤處理方法：

減磅錯誤（例如：只進食蔬菜、果汁）→ 減少肌肉 →減體重但不減內脂 →代謝減慢，脂肪肝情況更差

進食營養產品（聲稱護肝排毒、代餐等 ）→過量攝取會增加肝臟/腎臟負擔

運動過量→運動後引發代謝補償機制→食慾食量相對增加→ 一般運動主要減皮下脂肪並非內臟脂肪→需要準確的進食量補充運動所流失的蛋白質及營養

正確處理方法：

進行醫療級別身體成份分析儀檢查內脂指數

有經驗的營養師分析內脂高的成因

按你的年齡、性別、生活習性提供類近成功個案的處理方法

了解改善脂肪肝所需的時間及飲食方法，對於自身是否可行 ，以及自己能配合的程度

制定計劃後，臨床應用「營養生」Negimen Tea- 中草藥茶療，改善體質，加強免疫力及排脂功能（中醫/藥師專業人士指導）配合飲食

每1至2星期檢查身體內脂指數，是否按原定脂肪減少，肌肉維持，而減走的屬內脂還是皮下脂肪

一般可在3至9個月後改善並逆轉脂肪肝情況

文章獲營養生Negimen授權轉載

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責任編輯：黃泳欣