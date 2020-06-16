城大增設156萬元博士生獎學金「搶人」　吸納已獲頂尖院校取錄STEM研究人才

▲ 城大新設立156萬元「校長博士生獎學金」，吸納已獲全球頂尖院校取錄修讀博士課程、但未接受錄取的STEM研究人才。（城大提供）

疫情下影響打亂海外升學計劃，香港城市大學今日（16日）宣布，新設立「校長博士生獎學金」，吸引全球頂尖博士生，獎學金得主最高可獲港幣156萬元。

城大列明，申請人「須已獲全球頂尖院校錄取修讀博士課程，但未接受錄取」，並提交獲有關院校取錄的證明；或擁有優秀學術表現、科研能力或潛能、溝通與人際關係技巧，以及領導才能。

城大表示，按捐款人意願，獎學金用以資助全日制博士生，進行與科學、科技、工程或數學（STEM）領域相關的研究項目。

每名攻讀全日制4年博士課程的獎學金得主，每月可獲獎學金港幣26,600元，以及獲城大資助一半學費（全費為每月港幣7,016元）。如學生在香港以外的國家或地區進行與研究相關工作，可申請每月港幣8,000元的交通津貼，為期最多12個月。

獎學金將於7月15日截止申請，獎學金得主將於2020/21學年入學，城大網頁已刊登申請詳情。

城大表示，上述STEM研究領域與校方《2020–2025年策略性發展計劃》的跨學科研究目標一致，計劃中列出的研究領域為健康一體化、數碼化社會、智慧城市、物質科學及腦科學。

城大校長郭位表示，校方致力培育新一代專業人士，將學生培養為富創意、擅長解決難題及溝通的未來領袖，設立校長博士生獎學金是為了吸納世界級人才，並確保城大成為世界一流學府，繼續推動社會進步。」

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責任編輯：馮琪雅