【屍殺半島】《屍殺列車》4年後喪屍圍城　 人屍擂台戰揭露醜陋人性

▲ 香港在《屍殺半島》成重要地點。

韓國《屍殺列車》續集《屍殺半島》 將於今個暑假港韓同步上映！最新發放的預告片中揭露了更多故事細節，當中包含了更大規模的喪屍大軍、泯滅人性的喪屍放題以及無間斷公路追逐人屍激戰。《屍殺半島》將於暑假港韓同步上映，前作《屍殺列車》絕密片段加長版現正預售。

《屍殺半島》早前公佈的劇情中預告了正錫（姜棟元 飾）一家將從死城逃至香港以「半島難民」身份重新生活，最新預告片一開首即是香港滿街霓虹燈的景象，慫恿正錫返回韓國、以身犯險的對話場景亦疑似是香港舊式茶餐廳的佈置，令觀眾更為期待香港將如何發揮關鍵救援作用。

最新預告中亦剪輯了部分令觀眾嘆為觀止的人屍、公路追逐戰場景，主角在車上避過迎面而來、成千上萬的喪屍追捕，不僅要善用速度上的優勢，更要利用各類專門對抗喪屍的武器以決一死戰。

電影各場追逐戰氣氛緊張，韓國方面更透露電影中其中一場人屍追逐車戰，一口氣長達20分鐘無間斷拍攝，過程緊張。

除人屍對戰場面外，《屍殺列車》４年後，喪屍圍城，人類將近滅絕，最新預告片更首次揭露了喪屍病毒蔓延下，世界再無秩序、法治、道理可言，絕境下醜陋人性浮現。

世界分裂下出現了三組末日下存活的人：成功逃走後重返韓國求財的正錫和他的隊友；一直留守奮力抗爭、以敏貞（李貞賢 飾）為首的生還者；另有一班則是被絕境逼瘋、拒絕苛且偷生，以殺戮、人屍擂台戰鬥為樂，以踐踏同類生命發大財的人。他們到處搜掠生還者，以喪屍放題發出攻擊，更將他們逐個編號，以顯示自己高人一等。

喪屍可怕、人心更可怕，故事中的生還者不僅要逃避喪屍，更要避開泯滅人性的同類追捕，保住性命似乎難上加難。

有人奮力抵抗、有人消極等待死亡來臨，最後生還者能否避過劫難？重返韓國的任務又會否成功？人類又將如何在滿城喪屍、末日降臨的世界中找到生存空間？