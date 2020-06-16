泰林第二代掌舵人逝世　遺孀與女友就2億遺產對簿公堂

▲ 案件於高等法院開審。（資料圖片）

於90年代盛極一時的泰林無線電行，其第二代掌舵人之一林作為於2005年逝世，林作為的遺孀與女友早年展開爭產官司，案件今（16日）於高等法院開審。據了解，答辯一方估計涉案遺產涉款逾2億元。

原告林作為的妻子林蔡惠英，及兩名兒子林偉力和林偉健；答辯人為林的同居女友譚雪梅。據了解，林作為於1986年與答辯發展關係，但由於林與前妻一直就贍養費問題糾纏，因此未能完成離婚手續，亦未有與女友再婚。

▲ 答辯一方指律師甘鴻明曾見證死者林作為草擬兩份遺囑。

雙方今於庭上指，涉案遺產涉及的款額計算方法較為複雜，因林作為生前已被申請破產，而實際遺產金額亦視乎物業套現後的價值，但原告一方強調，單是泰林位於彌敦道的空置舖位，樓價已遠超林生前欠債900萬元的數以10倍計。

答辯一方其後首先作開案陳詞指，死者林作為自20歲起接手家族的電器生意，直至1998年他辭任泰林執行董事。答辯一方於案中依賴的遺囑，是死者先後於1999及2005年訂立的兩份遺囑，受益人均為答辯人。

答辯一方指出會呈上證據，證明林於1995年後，雖然先後多次中風，但無損他作出重大決定的能力。據了解，原告一方則依賴林於1987年訂立的遺囑，受益人為3名原告，原告將會質疑另兩份遺囑的真確性。

答辯一方指林的遺產中涉及多個本港及海外物業的權益，當中包括泰林位於彌敦道310及312號的一整幢空置舖位，以及旺角奶路臣街的舖位等，林作為在上述物業中，均與其母親林岑順梅及胞弟林作禮均分權益，而上述物業之所以未能出售套現，是因為林作為早年申請將泰林清盤時，曾遭胞弟反對，胞弟後來於2016年改變主意，但物業市道其後轉差，因此現時仍未能覓得合適買家，估計單是泰林於彌敦道的空置舖位已值約5億元。

答辯一方又於庭上播放多段片段，包括林作為於1997年接受無綫電視節目《第一桶金的故事》訪問，以及他於1995年中風後與答辯人一家生活的片段等。

答辯一方又引述替林作為草擬及見證其1999年及2005年兩份遺囑的律師甘鴻明的誓章指，林於1999年自行到律師樓要求訂立遺囑，並於2005年要求甘親自到他當時居住的老人院，讓他簽署執行遺囑，甘於誓章中形容林當時看來能夠理解他說什麼，並點頭示意。

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記者：楊詠渝