【BB大晒】吳岱融新劇演馬國明爸爸　跟樊亦敏大爆「湯馬戀」蛛絲馬迹

▲ 吳岱融、樊亦敏、杜大偉今日出席地產活動。（大會提供）

吳岱融、樊亦敏、杜大偉今天元朗出席活動地產活動，擔任剪綵嘉賓，並分享投資心得。其中吳岱融提到正跟馬國明拍攝《BB大晒》，演馬明爸爸的他，笑道拍攝時已察覺馬明跟湯洛雯有拍拖跡象，更叫他早點結婚。

吳岱融表示早前因疫情，停機拍攝一段日子，近日復工拍《BB大晒》，要追回進度。

劇中吳岱融演馬國明爸爸，說到「湯馬戀」，吳岱融說當然要恭喜他，也指他開心。「他都年紀不少，我37歲結婚時也給人說遲。我之前不湯洛雯爸爸是湯鎮宗，家庭背景很好，馬明也是筍盤，很孝順，他結婚請我都一定會去飲。」

▲ 吳岱融、樊亦敏、杜大偉在場分享投資心得。（大會提供）

現時定居大馬的吳岱融，因為疫情未能返馬來西亞，現回港拍劇要租住酒店，他也希望疫情可早一點退去。

同場樊亦敏提到馬明新戀情亦很雀躍，跟吳岱融爆馬明跟靚湯公司拍拖的蛛絲馬迹。

樊亦敏說：「之前在化妝間常見到馬明，明明已經放工，但亦在化妝間出入，又拿著外景凳在化妝間同阿蕭（蕭正楠）傾偈，雖然在說話，但眼睛就望著另一處，我都覺得好奇怪了！」

吳岱融則爆跟馬明拍劇期間，經常有一個古裝女俠（湯洛雯正拍古裝劇）來跟他聊天，見他們很好談，而且不止一次。」

另外，同場的杜大偉談到對海外置業的興趣，並指看好柬埔寨的物業前景，預備投放一筆資金於當地樓市。