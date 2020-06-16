涉去年8月深水埗警署外聚集　14名男女被控暴動轉介區院

▲ 案件於九龍城法院再訊。（資料圖片）

去年8月29日大批示威者於深水埗警署外聚集，事隔近10個月，警方再起訴14名男女，其中9人為學生，當中6人未成年，控告他們1項暴動罪；另有3人涉管有鐳射裝置，被控在公眾地方管有攻擊性武器。案件今（16日）於九龍城裁判法院再訊，控方申請案件轉介區域法院審理，押後至7月7日提訊；各被告准保釋，期間須守宵禁令及禁足令。

14名被告為17歲男學生、彭嘉豪（18歲；學生）、林智鴻（20歲；學生）、張嘉棟（21歲；學生）、梁嘉諾（20歲；學生）、田倬行（25歲；無業）、顧嘉杰（25歲；廚師）、 洗穎聰（28歲；無業）、梁皓天（18歲；無業）、2名16歲男學生、2名16歲女學生及14歲女童，同被控1項暴動罪。控罪指，14名被告於2019年8月29日在深水埗警署對出欽州街一帶，連同李倩瑩、戴家榮、黎擎智、米奇雲及其他身份不詳的人，參與暴動。

另外，顧嘉杰、洗穎聰及13歲女童各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控各人於上述同日同地管有1個能發出鐳射光束的裝置。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，控方申請案件轉介區域法院，獲裁判官批准。

案件押後至7月7日於區域法院提訊，裁判官批准各被告以現金1,000元至5,000元保釋，期間各人不准離港、須每星期到警署報到1次及須遵守宵禁令，各被告另須禁足深水埗警署對出欽州街附近100米範圍。

另外，3名被告李倩瑩、戴家榮及黎擎智涉及去年6月28日同一事件，早前被控暴動罪，案件今再提訊。控方加控李1項在公眾地方管有攻擊性武器，指她涉當日攜有鐳射裝置，並申請案件轉介區域法院審理。案件同樣押後至7月7日，於區域法院提訊。

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記者：王仁昌