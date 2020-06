【2020父親節】精選城中5大父親節蛋糕　冧爆甜蜜畫作+打卡必選啤酒杯蛋糕

▲ 帝京餅店︰甜蜜畫作,520元 / 1.5磅(餐廳提供)

星期日就是一年一度的父親節,雖然今年受新冠肺炎疫情影響,慶祝方法也變得有點不一樣。不過,一個賣相精美及美味可口的父親節蛋糕絕不能缺少。這次我們就精選了城中5款設計獨特的精緻蛋糕,讓普天下的爸爸們在辛勤工作中也能嘗一口甜蜜。

帝京餅店︰甜蜜畫作

能親手畫幅一家人的畫送給爸爸,相信最令能爸爸感動。帝京餅店大廚今年將兒時畫作化成美味蛋糕「甜蜜畫作」。這款伯爵茶腰果牛奶朱古力蛋糕,底層是海綿蛋糕,外層是牛奶朱古力伯爵茶慕絲,軟滑慕絲包裹著焦糖腰果朱古力脆片及意大利軟芝士,散發出陣陣伯爵茶香味。

顧客只需於提前預訂時,將畫作圖片傳送至酒店,即可免費將畫作放於蛋糕上,製作成獨一無二的父親節蛋糕。

價錢:520元 / 1.5磅

供應期:即日至6月30日,須3日前預訂

地址:香港九龍太子道西193號帝京酒店1樓

訂購電話︰2622 6256

HABITŪ︰Just For Dad!

HABITŪ今年推出的父親節將會以黑色做主題,5吋的「Just For Dad!」蜂蜜脆脆伯爵茶蛋糕用上加入竹炭粉的朱古力製成黑色朱古力外層,再以白朱古力繪出大理石紋路,簡約高雅。

▲ HABITŪ︰Just For Dad!(餐廳提供)

蛋糕內夾有一層層鬆軟伯爵茶海綿蛋糕及呍呢嗱忌廉,中間有香脆蜂蜜脆脆,口感豐盈。蛋糕免費附上「Happy Father's Day」及「Love」蛋糕牌,客人可另加98元自訂個人化蛋糕牌。

價錢:380元 / 5吋

供應期:即日至6月21日,須3日前預訂

地址︰全線HABITŪ分店

網上訂購︰www.habitu.com.hk/order

萬豪酒店︰紳士&超級爹哋

香港JW萬豪酒店的餅店Dolce 88今年推出兩款父親節限定蛋糕,向辛勤工作的爸爸致敬。兩款蛋糕分別是咖啡果仁忌廉配柚子泡芙的「紳士」,以及松露朱古力及呍呢嗱焦糖燉蛋配開心果餅的「超級爹哋」。

▲ 萬豪酒店︰紳士&超級爹哋(餐廳提供)

價錢:蛋糕360元 / 1磅;泡芙58元 / 隻

供應期:即日起至6月21日,須3日前預訂

地址︰香港金鐘道88號大古廣場香港JW萬豪酒店Dolce 88

訂購電話︰2810 8033

Vive Cake Boutique︰You Rock, Dad

炭黑系的「You Rock, Dad」設計簡潔,有銀灰色雲石鏡面,再綴以金箔,華麗高貴。插在蛋糕上的閃令令「World’s Greatest Dad」字,更將子女們的心聲表露無遺。

▲ Vive Cake Boutique︰You Rock, Dad(餐廳提供)

蛋糕有6款口味選擇,包括開心果蛋糕配開心果牛油忌廉和開心果碎丶紅絲絨蛋糕配忌廉芝士丶伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉丶榛子蛋糕配榛子牛油忌廉及榛子碎丶朱古力蛋糕配朱古力甘納許及香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉和脆珠。

▲ 萬豪酒店︰超級爹哋,368元 / 1磅(餐廳提供)

另一款招牌蛋糕「Dad The King」同樣有7款口味選擇,蛋糕綴上撲克牌裝飾,顧客還可另加120元自選撲克牌上字句,寫上致父親的心聲。



You Rock, Dad價錢︰780元 / 1.5磅

Dad The King價錢︰650元 / 1磅

供應期:即日至6月30日

地址︰中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖

訂購電話︰9602 2869

皇家太平洋酒店︰Cheers & Beer

酒店內的柏景餅店今年推出Cheers & Beer百利甜酒慕絲蛋糕,讓爸爸們「舉杯」慶祝父親節。蛋糕造型是可愛的立體啤酒杯,內層是一層層百利甜酒慕絲、啤酒啫喱、海綿蛋糕及朱古力脆脆,層次豐富,甜而不膩,帶醇厚百利甜酒酒香。面層唧上一層紐西蘭芝士奶蓋,營造出啤酒泡沫效果,打卡一流。

▲ 皇家太平洋酒店︰Cheers & Beer(餐廳提供)

價錢︰180元 / 1磅

供應期︰即日起至21日,須於一日前預訂

地址︰尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店

網上訂購: https://dining.royalpacific.com.hk/tc/2020-park-deli-special-cakes-flash-sale/

記者︰黃依情