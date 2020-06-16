蓮塘/香園圍口岸今日試車　業界擔心設計失當易釀意外

▲ 貨櫃運輸業職工總會獲邀到蓮塘/香園圍口岸試車（貨櫃運輸業職工總會圖片）

蓮塘/香園圍口岸或於今年內通車，運輸署今日（16日）邀請貨運業界試車。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手參與試車後，指出口岸設計有數個隱憂。

由香園園口岸駛到蓮塘/香園圍口岸過關處前，貨櫃車要全程向左駛，並經過緩衝區。緩衝區前有兩條行車線，通過兩個「龍門架」（如下圖）。工會擔心，新口岸的緩衝區位置有限，恐難應付皇崗、文錦渡、沙頭角口岸的車流；屆時車龍恐「頂出」公路。

▲ （貨櫃運輸業職工總會圖片）

繼續向前行駛，將會到達「過關處」，蓮塘/香園圍口岸共設9條行車線和「過關亭」（如下圖）。

▲ （貨櫃運輸業職工總會圖片）

如順利完成過關程序，司機需向左行駛上行車天橋，通往內地的蓮塘口岸。該天橋有2條行車線，但工會擔心，9合2的行車或會超負荷。

▲ 紅圈為天橋入口。（貨櫃運輸業職工總會圖片）

陳迪手又指出口岸另一個「交通黑點」，在貨車通往查車處期間有一個急灣，設計上如同掉頭（見下圖），陳迪手指出如車速過快或天雨路滑，拖行貨櫃的貨車較易釀成交通意外。另外，如貨櫃車拖行45呎貨櫃轉左，貨櫃的右邊會越過旁邊的行車線，增加交通意外的風險。

▲ 前往查車處的急灣如同「U turn」。（貨櫃運輸業職工總會圖片）

陳迪手總結指，感謝運輸署配合業界，安排試車和講解，但遺憾口岸規劃設計時，設計者未有諮詢業界的實際需要，擔心口岸不勝負荷。

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記者：陳梓蔚