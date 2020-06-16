【救救動物】懷孕流浪貓遭鐵鍊套頭打肚　下毒手夫婦辯稱：貓咪愛搗亂性情兇狠

▲ 首爾東廟市場一隻懷孕流浪貓近日在街頭遭到現場的商戶虐待，事件引起震怒。

首爾東廟市場一隻懷孕流浪貓近日在街頭遭到現場的商戶虐待，事發照片曝光後激起眾怒，甚至有網民就事件向青瓦台發出請願書，目前已有逾8萬人聯署。

據目撃事件的網民指，東廟市場一間鐘錶店的老闆及部份商販，上周五（12日）下午竟將鐵鏈套在一隻已懷孕的流浪貓上，當眾在馬路上拖行，其間更曾用鐵棒戳打母貓的腹部，行為令人髮指。

涉事的鐘錶店老闆妻子事後向韓媒回應指，涉事的流浪貓本身行為相當兇狠，加上指甲又尖，經常在市場不同的店家搗亂。她表示，當日丈夫曾用毛毯抱起牠，但貓咪表現激動，為了避免受傷，才使用鐵鍊套在牠的頭上制服牠，最後丈夫把貓咪裝在紙箱內，並在一處人工河附近放生。

不過外界未有接納鐘錶店老闆妻子的說法，當地的商人協會表示，會將涉嫌虐貓的鐘錶店老闆從協會上除名，以平息事件。而大批網民狠批鐘錶店老闆行為冷血，有網民就事件向青瓦台發出請願書，請願書自12日發表至今，已得到逾8萬人聯署。根據規定，若有關聯署在30天內超過20萬人以上，青瓦台政府必需為事件作出回應。

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責任編輯:熊詠思