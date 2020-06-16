【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：想重新學習成為小孩

▲ 70後金融人岑皓軒與太太馬漪楠在2014年展開全家中日泰遊牧旅程，至今暫居沖繩，享受每天無憂無慮零壓力生活。

70後金融人岑皓軒（Matthew）與太太馬漪楠（Isabella）在2014年，毅然放棄在港事業，以遊牧方式帶兩個年幼兒子到泰國、成都、沖繩生活。最近出版了《自遊人生旅居藍圖》一書，分享從財務自主到生活自主的心路歷程。

▲ Matthew一家人已在泰國、成都、沖繩旅居5年。（相片：受訪者提供）

很多人總想着到60歲退休環遊世界，但Matthew卻說：「人生就如玩大富翁，在地圖上一直邁進。看似很快樂？但如果要你餘生一直在同一張地圖上轉圈式前進呢？想想還真是可怕。想到外地擴闊視野，何不切實地去當地旅居考察？」

▲ Matthew母親（右）探望他們認為生活不錯，從反對變成支持。（相片：受訪者提供）

Matthew從事金融業，Isabella則任傳統名校英文科副主任，是旁人眼中的人生勝利組，當初親友聽到他們要旅居，無不反對。「他們問：『香港那麼好為何仍要走？』到後來探望我們，見到住所很大很舒服，食物又好又便宜，小孩唸國際學校，令他們完全改觀，現在都叫我們不要回來，他們反而想搬過來住！」

▲ Isabella成為聲音療癒、香薰導師，幫助別人舒壓獲滿足感。（相片：受訪者提供）

Isabella在港擁穩定教職，兒子將來也能直入名校。放棄令人稱羨的工作，卻一點也沒有猶豫：「現在有自由時間陪伴我的老公和孩子，看著孩子們成長比金錢名譽更重要。希望孩子需要我時，能在他們身邊。」現在她發展新興趣如聲音療癒、香薰治癒，放下賺錢包袱助人紓壓，反而得到更大滿足感。

自由工作簽證定居沖繩

Matthew一家來到沖繩至今已居住3年。他持工作簽證暫居，太太及兒子獲依親簽證。他是在財經雜誌寫專欄、任電台客席主持、撰寫書籍的自由業者。一般來說，工作簽證申請者都需獲日本公司聘請及一定日文水平。而惟一能以自由業者形式取得工作簽證，只有與外國媒體相關的記者，不過因無實際準則難以獲批。

▲ 一家居於沖繩鄉村，依山靠海。（相片：受訪者提供）

「日本政府對網絡媒體不太接受，Blogger或KOL都不可。我申請時要呈交雜誌專欄、出版書籍等，而合作媒體都需要是有實力的公司如上巿公司。」大約辦了3個月便獲批簽證。準則是每月需從工作中獲酬28萬日元（約2萬港元），Matthew現時雖擁逾4萬港元被動收入，但並不計算在內。

▲ 2000呎大屋採日式設計，簡約優雅。（相片：受訪者提供）

▲ 廚房採開放式，偌大寬敞。（相片：受訪者提供）

每次轉移地方，二人目標是以月租1萬元租到最好的地方。一家現時居於依山靠海的獨立屋，兩層約2,000呎，共6間房連兩廳一廚房，屋外設前院後院，擁800呎花園及車位，佈置了BBQ爐及小農田等。

▲ 獨立屋擁前院後院，連800呎花園。（相片：受訪者提供）

一家每月總支出約2萬港元。以往兒子唸國際學校，每人每月約5,000港元學費，後來轉讀本地學校則便宜許多，由於持長期居留簽證人士可免學費，兩個兒子每人只需月付每餐100日元（約7.3港元）的午餐費加上一個學期約數百港元的書簿費便可。

▲ 持長期居留簽證人士可免學費唸本地學校。（相片：受訪者提供）

家庭團結解決難題

離港時，兩個兒子只有4歲和5歲。「我們跟他們說，只是去一個較長的旅行，沿途會上學、去玩、認識很多新朋友，他們就覺得很正。」而小孩的適應力遠比大人想像中強，在旅居沖繩兩年後，兒子竟主動問他：「明年要去哪裏唸書？」當得知會停留多一年時，反而覺得失望。

▲ 兒子適應力強，很快就結交許多新朋友。（相片：受訪者提供）

「小朋友去到新學校初期或會撞板，但很快就無事。反而是父母需要活得輕鬆，父母調節不到自己很易會將焦慮轉嫁至孩子。」他與太太離港前已有共識，要放低以往在港心態，去到哪裏都要接受與自己期望不符的事情。

▲ 夫妻間因相處時間多了而變得感情更好。（相片：受訪者提供）

是否為了兒子的教育及成長才旅居？「絕對不是！我倆旅居的目的，不是學習如何做父母，反而是重新學習成為小孩子。小朋友好易就能掌握新事物，因他們不怕犯錯，但大人會害怕。我與太太這幾年出去旅居經常都犯錯，卻反而有了許多收穫。」

▲ 花園有種植食物的小農田。（相片：受訪者提供）

「以往我與太太常恃着是父母管教及照顧孩子，但這幾年發現其實是他們照顧我們，如擔任我們的繙譯。現在變成家庭是一個團隊，大家互相幫忙。」

▲ 增送自撰書籍予沖繩觀光會議局長平良朝敬。（相片：受訪者提供）

其中一次，是剛抵沖繩，需辦理寬頻上網卻無法溝通。一位操流利英語的伯伯幫忙翻譯，後來得知對方是當時沖繩縣長的舊同學，透過他的關係，Matthew更訪問到沖繩觀光會議局長，藉此打開在沖繩的生活圈子。

切忌太急連根拔起

享受過寫意舒適、自由自在的生活，Matthew卻沒有像其他港人一樣渴望移民。「移民意味着要連根拔起，但我們好享受這一刻的狀態，一隻腳踏了出去世界，一隻腳留在香港，我與太太都是土生土長香港人，對香港好有感情，我們知道了好的東西都會想帶回香港。」

▲ 夏天就去海灘浮潛看珊瑚、掘海膽、找海參，叫人羨慕。（相片：受訪者提供）

最近好多人以移民角度向他查詢旅居事宜，他建議對方可先到該地居住數月，看看是否適合：「若仍以旅客角度去考慮，認知上會有很大過失，建議不要太急於連根拔起，給自己機會去嘗試，讓自己有回頭路，同時亦要抱持欣賞心態才能夠享受那個地方的好。」

記者：陸明敏